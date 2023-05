Stad deelt 500 gratis plantjes uit tijdens plant- en tuindag van jarige VABI

Het Vrij Agro-en Biotechnisch Instituut (VABI) organiseerde zaterdag haar plant- en tuindag. Bezoekers konden genieten van een gevarieerd programma.

Zo stelden leerlingen van de school hun Urban Gardeningproject voor. Op het dakterras van de nieuwbouw van de school werden enkele grote bakken geplaatst waar de leerlingen al volop in plantten. De Roeselaarse school VABI bestaat honderd jaar. Die verjaardag wordt nog tot en met 13 mei extra in de kijker gezet via een tentoonstelling. De tentoonstelling kan nog bezocht worden op zaterdag 29 april van 8 tot 12 uur, op woensdag 3 mei van 13 tot 17 uur, op vrijdag 12 mei vanaf 17 uur en op zaterdag 13 mei. De stad maakte van de plant- en tuindag gebruik om 500 gratisplantjesuit te delen. De bezoekers konden kiezen uit stokroos- en zonnebloemplantjes. Met het initiatief wil de stad initiatieven zoals de geveltuintjes en de Tuinrangers extra in de kijker zetten. (BF/foto SB)