Stad Damme krijgt internationaal Cittaslow-label

Damme verwerft het internationale label voor duurzaamheid Cittaslow. Dit label wordt toegekend aan steden en gemeenten tot 50 000 inwoners die naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven streven voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers. “Dit label is een bevestiging van ons streven naar duurzaamheid, sociale cohesie en authenticiteit”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Op de algemene vergadering van Cittaslow International in het Italiaanse Parma werd beslist het Cittaslow-label voor duurzaamheid toe te kennen aan Stad Damme. Dit werd bekendgemaakt op het Midzomerfeest in de Damse bijentuin waar het stadsbestuur de zomer aftrapte met een traktaat voor de bewoners. Aan de erkenning Cittaslow ging een grondige audit vooraf waarbij medewerkers van deze organisatie ook enkele plaatsbezoeken in Damme en deelgemeenten deden. “De erkenning is een bevestiging van ons streven naar duurzaamheid, sociale cohesie en authenticiteit”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). Ons hele beleid is doorspekt met elementen uit het Cittaslow-manifest. De erkenning is voor ons geen eindpunt. We gaan verder om de kwaliteit van het leven in onze stad op heel veel vlakken te verhogen.”

Damme slaagde voor de test met 73 kwaliteitseisen verdeeld in 7 domeinen: klimaatbeleid; infrastructuur, mobiliteit en medische voorzieningen; ruimtelijke kwaliteit; agrarisch, toeristisch en ambachtelijk beleid; gastvrijheid, wetenschap en onderwijs; sociale cohesie en samenwerking. De Stad Damme behaalde een score van 73, 55 procent. Alle stadsdiensten waren bij de aanvraag betrokken. “We gaan hier zeker verder lokaal mee aan de slag. Onze landbouw gaat de uitdaging tegen de verdroging aan. Lokale productie en verkoop zijn speerpunten. En binnen het project ‘wijk van de toekomst’ willen we wonen, werken en ontspannen met elkaar verweven. Daarbij gaat opnieuw veel aandacht naar het lokale gebeuren”, geeft burgemeester Coens nog mee.

Het internationale Cittaslow-netwerk werd in 1999 gesticht in het Italiaanse Orvieto. Het brengt de beleidsmakers van 293 kleine en middelgrote gemeenten tot 50 000 inwoners in 33 landen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Basisobjectief is het behoud van de lokale eigenheid en het overdragen ervan naar de volgende generaties.