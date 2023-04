Stad Brugge zoekt nieuwe bestemming voor de oude pastorie van Lissewege

De inwoners van Lissewege zijn gerustgesteld: de stad Brugge zal de oude pastorie niet verkopen en zoekt een nieuwe bestemming voor dit leegstaand, maar waardevol historisch pand.

De sloop van de gebouwen van de voormalige school op de Scharpoordsite in Lissewege is gestart. Daar wordt een nieuw cultureel centrum gebouwd, dat zowel de gemeentelijke administratie, de politie als de bibliotheek zal huisvesten.

Ver van het dorp

“Dit nieuwe centrum ligt aan de andere kant van de expresweg N31, dus behoorlijk ver van de oude en historisch waardevolle dorpskern”, stelt Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) vast.

Onvermijdelijk rijst de vraag rijst wat de Stad Brugge van plan is met de Oude Pastorie, waarin nu het bezoekerscentrum en een bijzonder museum is gevestigd. Pol Van Den Driessche: “Zal het Brugse stadsbestuur, volle eigenaar, dat prachtige, zeer herkenbare 17de eeuwse gebouw in de schaduw van de monumentale kerk gewoon verkopen? Of krijgt het een andere bestemming? Wat zijn de concrete plannen?”

Heiligenbeelden

In geval van verkoop, wat zal er dan gebeuren met de unieke verzameling van meer dan 250 heiligenbeelden van Rudy Meins in de Oude Pastorie? Het N-VA oppositieraadslid wijst erop dat dit gebouw, de tuin en de omgeving errond ook een zeer cruciale rol spelen in de jaarlijkse, succesvolle Beeldenroute.

“Voorts herinner ik eraan dat het gedreven VVV-team jaren geleden al voorstelde om dit gebouw te exploiteren. Dat biedt opportuniteiten, toch?”, aldus Pol Van Den Driessche, die zich namens zijn N-VA fractie kant tegen de verkoop van waardevolle historische panden.

Het antwoord van Brugs burgemeester Dirk De fauw op deze schriftelijke vraag is kort maar duidelijk: “De verkoop van de Oude Pastorie van Lissewege staat niet op de planning, een nieuwe bestemming wordt onderzocht.”