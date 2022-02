Stad Brugge zet in op heropgefrist meubilair voor renovatie stadsgebouw in Oostmeers

Voor de renovatie van het stadsgebouw in Oostmeers 17 koos de stad Brugge voor zoveel mogelijk refurbished meubilair. Dat is oud meubilair dat werd opgefrist en zo een tweede leven krijgt.

“We willen van Brugge een circulaire stad maken. Dat staat ook zo geformuleerd in het klimaatplan 2030. Het is vanzelfsprekend dat wij als stadsbestuur het goede voorbeeld tonen. Voor de renovatie van Oostmeers 17 kiezen we daarom zoveel mogelijk voor refurbished meubilair. Dat zijn bestaande meubels die werden opgefrist om opnieuw te gebruiken. Zo wordt het kantoormeubilair geen afval, maar een grondstof, want zo krijgt het meubilair een tweede of derde leven. Het is een duidelijk voorbeeld van circulaire economie”, zegt schepen van Klimaat en Energie, Milieubeleid en Facilitair Beheer Minou Esquenet.

Stad Brugge deed hiervoor een beroep op NNOF, een bedrijf uit Vilvoorde, gespecialiseerd in de duurzame transformatie van werkplekken. Meer dan de helft van de meubels is refurbished, zowat 30 procent wordt hergebruikt en slechts 15 procent is nieuw aangekocht. Deze duurzame werkwijze is uniek voor de stad Brugge. Op circulaire wijze ging de stad na wat van het bestaand meubilair kon hergebruikt worden of wat eventueel kon worden omgebouwd, met het oog op een zo laag mogelijke milieu-impact.

Milieuwinst

“Uit de Life Cycle Assesment, opgemaakt door RDC Environment, blijkt dat door deze werkwijze flink wat milieuwinst werd gegenereerd. Stad Brugge vermeed zo ongeveer 27.000 kilogram CO2. Dat komt overeen met de CO2-impact van een gewone wagen op een traject van 190.000 kilometer. We starten ook met de renovatie van het gebouw in Oostmeers 17. Hierbij zetten we in op een optimale indeling van ontvangst-, werk- en vergaderplekken naargelang de functie. Er wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 70 procent. De vloerbekleding wordt plaatselijk vernieuwd, er wordt een verhoogde vloer geplaatst en de verlichting wordt aangepast. We zullen ook akoestische panelen aanbrengen en schilderwerkzaamheden uitvoeren. Ook voor de herinrichting wordt een beroep gedaan op NNOF”, aldus nog schepen Esquenet. (CGRA)