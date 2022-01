Stad Brugge versterkt sportief imago

Stad Brugge verlengt haar overeenkomsten voor de wielerwedstrijden Brugge-De Panne en de Elfstedenronde. Ook de Brugse marathon blijft zeker nog tot 2025 op de internationale loopkalender.

Voor de Classic Brugge-De Panne voor mannen en vrouwen werkt de stad Brugge samen met KVC De Panne Sportief, en voor de Elfstedenronde en de Great Bruges Marathon met Golazo Sports. “Met beide partners hadden we een overeenkomst van vijf jaar die in 2022 afloop”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Toen we die samenwerkingen evalueerden, stelden we vast dat deze evenementen een mooie meerwaarde vormen voor Brugge. De Classic Brugge-De Panne heeft zichzelf de voorbije vier jaar heruitgevonden. De mannenkoers kreeg een andere plaats op de voorjaarskalender en heeft nu een specifiek karakter en gezicht. De vrouwenkoers, eveneens op World Tourniveau, is een van de grootste wedstrijden voor vrouwen in ons land, die eveneens spektakel oplevert in de Moeren. We verlengen die samenwerking daarom tot en met 2026.”

Echte Brugse koers

Met Golazo Sports worden de Elfstedenronde en de Great Bruges Marathon verder gezet. “Met start en aankomst in Brugge is dat een echte Brugse koers. We kregen al verschillende mooie winnaars en beklijvende duels, onder meer tussen Wout van Aert en Mathieu Van der Poel in de spurt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Het is een middel om onze stad nationaal en internationaal in beeld te brengen

“Daarnaast is ook de Brugse marathon in het najaar snel uitgegroeid tot een vaste afspraak. We zien daar steeds een uitgebreid internationaal deelnemersveld aan de start, uit tientallen verschillende landen. Lopen is een reden geworden om citytrips te boeken. Als sportstad met een uitgebreid aanbod aan bezienswaardigheden sprongen we succesvol mee op deze internationale trend. We verlengen de samenwerking met Golazo tot minstens 2025.”

Live op tv

Het Brugse stadsbestuur zet zijn sportieve ambities in de verf, maar ziet het ruimer. “Het is een middel om onze stad nationaal en internationaal in beeld te brengen. We herinneren ons nog de fantastische Brugge-beelden tijdens het WK Wielrennen, die de wereld rondgingen. Ook Brugge-De Panne en de Elfstedenronde komen live op tv, in België maar ook daarbuiten. Dat is een enorme kans, zeker na corona”, weet schepen Demon.

In de overeenkomsten werden ook enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd. Zo worden de organisatoren nauwer betrokken in de bewonerscommunicatie voor deze evenementen. Daarnaast wil men ook de jeugd betrekken bij het wielrennen. Er wordt voor hen een initiatie voorzien na de start van de heren bij Brugge-De Panne. En bij de Elfstedenronde zijn er enkele meet-and-greets gepland voor enkele jongere wielerfans met de winnaar. (CGRA/foto CGRA)