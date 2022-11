Stad Brugge verbiedt nu ook thuisslachtingen

Het Brugse stadsbestuur wil het dierenwelzijn in de stad duidelijk nog verhogen. Na het laten uitdoven van de verkoop van levende dieren op de markt, worden voortaan ook thuisslachtingen van grote dieren verboden

Een dier die groter is dan een kip of een konijn mag voortaan niet meer thuis geslacht worden. Dat besliste het stadsbestuur deze week. “De dierenpolitie stootte recent op een huis, waarbij een kudde schapen op het binnenkoertje gehouden werd”, vertelt schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis (Vooruit). “Toen we wilden ingrijpen, bleken de schapen plots ‘gestolen’, zo verklaarde de bewoner. (zucht) Vanop zijn binnenkoertje zal dat wel met een helikopter gebeurd moeten zijn… Aan zulke verhalen moet een einde komen. Voortaan mogen er in Brugge enkel nog kleine dieren, zoals een konijn of kip, thuis geslacht worden, maar geen grote dieren. Dat doen we zowel voor het dierenwelzijn, als voor het welzijn van mensen. Laat dat werk over aan professionele mensen, die met alle hygiënische regels in orde zijn.” Jaarlijks kwamen er bij de stad twee officiële vragen voor thuisslachtingen binnen, al zullen niet elke thuisslachter dit melden.

Geen nieuwe verkopers

Eerder deze weke besliste het stadsbestuur al om de verkoop van levende dieren op de markt uit te laten doven. “De enige verkoper van levende dieren op de zaterdagmarkt mag nog tot zijn pensioen blijven staan, maar daarna is het definitief gedaan. Er mogen geen nieuwe bijkomen.”

Zo wil de stad vermijden dat mensen een impulsaankoop doen. “Dieren zijn geen speelgoed. Voor je een dier in huis haalt, is het belangrijk dat je nadenkt over de behoeften van het dier en de kosten die daarbij horen. Een ondoordachte aankoop kan leiden tot verwaarlozing, afstaan of zelfs dumpen.” Daarnaast wil het stadsbestuur het veelvuldig transport naar de markten vermijden. “Het transport, de kleine kooien en de drukke omgeving bezorgt de dieren stress. Bovendien moeten we steeds vaker waakzaam zijn voor virusuitbraken, zoals de vogelgriep. De laatste jaren hebben we veel inspanningen geleverd rond dierenwelzijn, dit was voor ons de volgende logische stap.”

(Olivier Neese)