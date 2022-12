Stad Brugge stelt tweede wensbomenbos voor

Voor het tweede jaar op rij realiseert Stad Brugge tijdens de kerstperiode – nog tot 9 januari – een Wensbomenbos op de Burg.

Bruggelingen en bezoekers konden vorig jaar voor het eerste hun wensen voor het nieuwe jaar in een kerstbal in een kerstboom op de Burg hangen. En dat mocht, gelet op de ‘oogst’, wel een succes genoemd worden. In dit Wensbomenbos kwamen toen 1096 wensen te hangen, waarvan 653 anderstalige en 443 Nederlandstalige wensen. De thematiek was erg uiteenlopen: van beleidswensen – over mobiliteit, verkeersveiligheid, inrichting en onderhoud van het openbaar domein en dergelijke meer – tot persoonlijke wensen over geluk, gezondheid en liefde. Het bestuur engageerde zich toen om 48 wensen te realiseren.

“Inwoners en bezoekers kunnen dus ook dit jaar weer hun wens formuleren op een kaartje. Dat kaartje kunnen ze in een kerstbal stoppen en in de wensboom hangen. Jong en oud kunnen hieraan deelnemen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Uit alle inzendingen selecteer het College van Burgemeester en Schepenen welke wensen het zal vervullen. Elke schepen engageert zich om minstens één wens te doen uitkomen.” Burgemeester Dirk De fauw (cd&v) geeft nog meer dat de stad van deze nieuwe traditie een blijver wil maken, net zoals kaarsen op een verjaardagstaart en een munt in een fontein werpen.