Stad Brugge organiseert vorming seksueel grensoverschrijdend gedrag voor horeca

Stad Brugge organiseert samen met Horeca Brugge vzw en horeca forma een opleiding om horecamedewerkers te trainen bij het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om een en ander zo levensecht mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van rollenspel met een professionele acteur.

Dinsdagnamiddag vond in Het Entrepot in Brugge een vorming plaats over seksueel gedrag, specifiek gericht op horeca-uitbaters en medewerkers. Het gaat om een initiatief van de preventiedienst van Stad Brugge samen met Horeca Brugge vzw en het opleidingsplatform horeca forma. “Ernstige feiten zoals in andere studentensteden hebben we gelukkig nog niet gehad. Toch komen er ook regelmatig klachten bij de politie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “Zo waren er in 2021 22 geregistreerde feiten en zijn er dit jaar al 19 feiten geregistreerd. Uiteraard zijn er ook heel wat slachtoffers die niet de stap naar de politie zetten dus er een groot zogenaamd ‘dark number’.”

De vorming is in de eerste plaats gericht op uitbaters en medewerkers van uitgaansgelegenheden en organisatoren van nightlife events. Op die manier worden handvaten aangereikt om gepast te reageren indien er zich incidenten voordoen in hun horecazaak of events. Via een samenwerking met Horeca Brugge vzw en horeca forma kan de opleiding vanuit de stedelijke preventiedienst gratis aangeboden worden.

Rollenspel

Bij de vorming – waaraan mensen van De Snuffel, Coulissen, Villa Gerard en Café du Theatre deelnemen – wordt vooral gefocust op het zogenaamde ‘bystander intervention model’, dat gaat over opmerken, ernstig nemen en signaleren van het incident en weten hoe je kunt ingrijpen.

Om een en ander zo levensecht mogelijk te maken, wordt er bij de vorming gebruik gemaakt van rollenspel en een professionele acteur.

“We zullen de komende maanden ook nog affiches verspreiden in de uitgaansbuurt met een aantal duidelijke tips voor het uitgaanspubliek zelf over hoe te reageren bij het vaststellen van overschrijdend gedrag”, stipt schepen Goderis nog aan. “Via een subsidie binnen het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid krijgen we trouwens 27.000 euro. Hiermee willen we minstens 300 mensen uit relevante doelgroepen een training rond het omstaandersprincipe aanleren.”