Stad Brugge ondersteunt vier verbindende projecten in Zeebrugge

Het Brugge stadsbestuur ondersteunt vier initiatieven die Zeebrugge ‘verbinden’. Bedoeling is de sociale cohesie tussen de verschillende lokale gemeenschappen te versterken.

Eerder dit jaar keurde de gemeenteraad het subsidiereglement ‘Er leeft wat in Zeebrugge’ goed. Dit reglement kadert binnen het wijkverbeteringscontract Zeebrugge en wil verbindende initiatieven in Zeebrugge financieel ondersteunen. Het college besliste op maandag 3 juli om vier initiatieven te ondersteunen voor een bedrag van 8.250 euro.

Divers

Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft Zeebrugge een zeer diverse woongemeenschap en een rijk verenigingsleven: “Om de sociale cohesie binnen, en vooral tussen, de verschillende gemeenschappen die in Zeebrugge wonen en leven te bevorderen, trekt Stad Brugge dit subsidiebudget uit.”

Volgende vier verbindende initiatieven ontvangen het subsidiebudget:

1. Wijkup Zeebrugge. Dit is een gezellig buurtfeest op zaterdag 15 juli met de Zeebrugse verenigingen in de Stationswijk. Er worden workshops, optredens en een rommelmarkt georganiseerd. De toelage bedraagt 1.400 euro.

2. In het najaar trekt Compagnie Krak de Zeebrugse buurten in met het concept Bankcontact Invasie. Gedurende vier dagen gaan mensen in gesprek met elkaar. Het moment wordt afgesloten met een drankje en muziek. Het stadsbestuur trekt hiervoor 4.500 euro uit.

Indoor speelpark

3. Op dinsdag 15 augustus opent het indoor speelpark in Seafront (Vismijnstraat 7) gratis de deuren voor alle kinderen. Iedereen is welkom om de sfeer op te snuiven. De toelage bedraagt 1.000 euro.

4 Het dierenparkje aan de Evendijk Oost krijgt een grondige opfrissing. De Stad ondersteunt dit privé initiatief voor een bedrag van 1.350 euro. Hiermee betaalt de nieuwe vereniging ‘Vrienden van het Zeebrugse Dierenpark ‘De Landdijk’ de opstartkosten: dierenarts, inrichtingswerkzaamheden en een openingsmoment.

Wie een leuk idee heeft voor een initiatief dat mensen samenbrengt in Zeebrugge, kan hiervoor een subsidieaanvraag indienen. Alle info en voorwaarden zijn terug te vinden op www.brugge.be/zeebrugge/er-leeft-wat.