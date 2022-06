Stad Brugge omarmt European Disability Card: “Gelijke toegang tot sport, cultuur en vrije tijd voor personen met een handicap bevorderden”

Stad Brugge schrijft zich in als partner van de European Disability Card (EDC). De EDC is een officiële kaart die de inclusie van personen met een handicap in cultuur, sport, mobiliteit en vrijetijdsbesteding bevordert. Ze dient als bewijs van de erkenning als persoon met een handicap.

“We willen de gelijke toegang tot sport, cultuur en vrije tijd voor personen met een handicap bevorderen. We denken hierbij aan een bezoek aan het theater, een museum of zwembad. Dit is zeker niet altijd voor iedereen evident. Stad Brugge wil hiermee een voorbeeldrol opnemen. Musea Brugge is al enkele jaren partner. Nu stappen ook anderen mee in dit verhaal. De kaart zal vanaf nu ook gebruikt kunnen worden bij de Stadsschouwburg, de zwembaden Interbad en Jan Guilini, de initiatieven vanuit de Sportdienst en Jeugddienst van Stad Brugge”, licht schepen van Welzijn Pieter Marechal toe.

Ook nuttig voor mensen met een onzichtbare handicap

De EDC is strikt persoonlijk. De kaart wordt uitgegeven door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Je kan deze aanvragen als je erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH of door de FOD Sociale Zekerheid.

“Met de kaart kun je aantonen of bewijzen dat je een handicap hebt. Je kunt hiermee een beroep doen op een aantal diensten. Bij mensen met een onzichtbare handicap wordt de kaart ook gebruikt om te communiceren dat men een handicap ervaart. De kaart heeft in die zin dus ook een ruimere functie”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Stad Brugge kiest ervoor om steeds een persoonlijke begeleider gratis mee te laten gaan als dit nodig is om te kunnen genieten van een volwaardige vrijetijdsbeleving. Hiernaast zijn er specifieke maatregelen per locatie om de toegang en de beleving voor personen met een handicap te verbeteren. Dit kan gaan van een audiogids of visiogids tot rolstoeltoegankelijke plaatsen. Vaak wordt hier bijkomend nog een korting of voordeel aan gekoppeld. “De voornaamste meerwaarde van de kaart voor Stad Brugge ligt echter in het zorgen voor meer inclusie. Personen met een handicap moeten volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij, ook als het gaat over vrije tijd. En daar willen we ons als Stad voor inspannen”, geeft schepen Pieter Marechal nog mee.

Een overzicht van alle vrijetijdsspelers die werken met de EDC in Brugge vind je terug op: www.brugge.be/personen-met-een-handicap. (CGRA)