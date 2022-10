Stad Brugge omarmt Brugse dierenwelzijnsverenigingen: “Logistieke ondersteuning en toelage voorzien”

Het stadsbestuur zet hard in op het welzijn van dieren in Brugge, maar kan dat niet alleen, bekent schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis. “Daarom reiken we de hand naar organisaties die initiatieven nemen die in het verlengde liggen van het stedelijk beleid. Dit zijn vaak verenigingen met beperkte financiële middelen, maar met veel gemotiveerde vrijwilligers.”

“We werkten al samen met onder andere Kat Zoekt Thuis, Beestjes in Nesten en Poespartoe, en dergelijke verenigingen willen we nu een steuntje in de rug geven. Verenigingen die zich inzetten voor dierenwelzijn op Brugs grondgebied door bijvoorbeeld adoptie of opvang van dieren, kunnen zich vanaf nu laten erkennen als Brugse dierenwelzijnsvereniging. Hierdoor kunnen ze genieten van logistieke ondersteuning en een mooie toelage. De erkenning is geldig voor drie jaar.”

“Een aanvraag kan ingediend worden door een vzw of een feitelijke vereniging, die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement. Met dit nieuwe stedelijk reglement toont de Stad haar appreciatie voor de werking van alle dierenwelzijnsverenigingen”, aldus de schepen.

Het stedelijk reglement voor Brugse dierenwelzijnsverenigingen is op 1 oktober 2022 van kracht geworden. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. De subsidie moet telkens ten laatste tegen 30 juni aangevraagd worden, maar dit jaar kunnen dierenwelzijnsverengingen uitzonderijk hun subsidie samen met hun erkenning als Brugse dierenwelzijnsvereniging aanvragen tot 7 november 2022.

Voorwaarden

De stad Brugge wil dierenwelzijnsverenigingen ondersteunen die als primair hoofddoel hebben de bevordering van het welzijn van (gezelschaps)dieren op Brugs grondgebied en/of de eigenaars van (gezelschaps)dieren op Brugs grondgebied bereiken en hierdoor bijdragen aan het Brugse dierenwelzijnsbeleid.

Dierenwelzijnsverenigingen die werkzaam zijn in meerdere gemeenten kunnen ook een erkenning krijgen als ze ook in Brugge werkzaam zijn, maar de ondersteuning die ze ontvangen geldt enkel maar voor de concrete initiatieven die plaatsvinden ten voordele van gezelschapsdieren op Brugs grondgebied.

Maximale subsidie van 2.500 euro

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de op factuur bewezen kosten voor het organiseren van activiteiten zoals bedoeld in het reglement, met een maximum van 2.500 euro per jaar.

Voor de bepaling van het bedrag van de subsidie wordt rekening gehouden met het beschikbare subsidiebudget en de som van alle aangevraagde en bewezen bedragen door de verschillende Brugse dierenwelzijnsverenigingen. Het totaal beschikbare subsidiebudget wordt pro rata verdeeld. (CGRA)