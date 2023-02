Stad Brugge neemt eerste genderneutrale toiletten in gebruik

Op 1 februari heeft de Stad Brugge haar eerste genderneutrale toiletten in gebruik genomen. Het personeel van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de bezoekers van het omgevingsloket kunnen voortaan van die twee wc’s in de Oostmeers in Brugge gebruik maken.

Terwijl in het Verenigd Koninkrijk de politieke disputen over genderneutrale toiletten hoog oplaaien – de conservatieven vrezen dat drieste, oververhitte mannen onschuldige dames zouden lastigvallen – heeft Brugge deze nieuwe trend in alle stilte ingevoerd. Naar Scandinavisch voorbeeld, want in Stockholm bijvoorbeeld zijn er niet alleen in overheidsgebouwen, maar ook in veel horecazaken al genderneutrale toiletten.

In alle stilte

“Een discussie of een debat is er hierover niet gevoerd”, zegt de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon, wiens stadsdienst van deze primeur mag genieten. “Toen het gebouw van onze dienst heringericht werd, zijn in de plannen twee genderneutrale toiletten uitgetekend. Ze zijn vooral bedoeld voor de Bruggelingen die naar het omgevingsloket komen. Want het is niet zo dat er bij de personeelsleden van de Dienst Ruimtelijke Ordening lange wachtrijen waren bij de dames of de herentoiletten”, vervolgt de schepen.

Franky Demon wijst erop dat al wie niet tuk is op een bezoek aan de twee genderneutrale toiletten, in het gebouw nog altijd terecht kan in unisex-wc’s, apart voor de heren en voor de dames. Heeft hij het nieuwe toilet zelf al uitgetest? Franky Demon: “Neen, nog niet. Voorlopig gebruik ik zelf nog het herentoilet, wat verderop. Ik laat het genderneutraal toilet over aan de bezoekers.”

Drie redenen

Burgemeester Dirk De fauw somt drie redenen op voor de invoering van genderneutrale toiletten op: “Zo zullen er inderdaad geen files meer zijn aan de damestoiletten. Bij voetbalwedstrijden is het anders, daar heb je lange wachtrijen bij de mannen en bijna altijd vrije vrouwenwc’s. Ik wil Club en Cercle suggereren om voortaan ook mannen toe te laten in de damestoiletten.”

“Een tweede reden is dat al wie zich niet als man of vrouw wil uiten, geen verschroeiende keuze meer moet maken en voortaan probleemloos terecht kan in de genderneutrale wc’s. Bovendien kunnen nu ook de mannen de luiers verversen van hun baby’s en peuters. Er stonden enkel in de vrouwenwc’s verzorgingstafels voor baby’s, dus konden de vaders die taak niet op zich nemen, omdat ze geen toegang hadden tot de damestoiletten.”

Verouderde arbeidswet

Dat er voor het Brugs stadspersoneel nog altijd gescheiden mannen- en vrouwentoiletten zijn, wijt Dirk De fauw aan de verouderde arbeidswet: “Die schrijft voor dat er voor heren en dames afzonderlijke toiletten op de werkvloer dienen te zijn. Er is dus nog wat wetgevend werk aan de winkel. Ik roep de nationale mandatarissen op om die arbeidswet aan te passen aan de huidige samenleving.”

Is Dirk De fauw niet bang dat stoute mannen zich in de genderneutrale toiletten zullen vergrijpen aan vrouwen, zoals de Britse conservatieven vrezen? Of is er voldoende sociale controle in die nieuwe wc’s? Dirk De fauw: “Al onze stadsmedewerkers zijn braaf en wel opgevoed, ze zouden zich nooit aan zo’n misdrijf bezondigen. Ik zie dus op dat vlaak geen enkel probleem.”