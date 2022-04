Stad Brugge lanceert Spark in Dudzele

De stad Brugge en Fedes pakken uit met Spark wat staat voor sport in het park. In Nederland en Denemarken is het reeds ingeburgerd.

De stad voorziet een toelage van 2.460 euro voor de lancering. De komende zaterdagnamiddagen zullen de mensen van Fedes telkens te vinden zijn in een ander park en dit nog tot en met 4 juni. Ze nodigen de bewoners van de verschillende gemeenten waar ze komen uit via sociale media om even te komen sporten. Ze worden aangezet tot gezonde beweging.

Het zijn laagdrempelige sportactiviteiten en alles kan gratis en zonder vooraf in te schrijven. Ze zijn tijdens het sporten wel verzekerd. Vandaag zaterdag waren ze voor het eerst actief en dit op het grasplein aan de overkant van de sporthal de Polder in Dudzele. Meteen mochten ze al ondanks Paaszaterdag heel wat jongeren uit de buurt verwelkomen voor een namiddag sport onder begeleiding van ervaren lesgevers.

De komende zaterdagen zijn ze te vinden in Koolkerke aan de sporthal en in het Tempelhof in Sint-Pieters. Schepen voor Sport Franky Demon is tevreden met het initiatief waarbij mensen kunnen bewegen met de frisbee, met het kubben, honkbal en tussen twee vuren.