Stad Brugge lanceert cartooneske campagne voor administratieve vereenvoudiging: “Meld wat niet vlot loopt!”

Stad Brugge lanceert een cartooneske campagne om Bruggelingen warm te maken om ingewikkelde procedures te melden via het meldpunt van de Stad.

De recentste editie van de stadsmonitor toont aan dat drie op de vier Bruggelingen tevreden is over zowel de digitale dienstverlening als de loketvoorzieningen van de stad. “Met die cijfers zitten we aan de kop van het peloton van de centrumsteden, maar met deze campagne leggen we de lat opnieuw wat hoger”, zegt schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal.

Blijf alles melden!

Jaarlijks worden ruim 44.000 afspraken gemaakt bij de Stad en doen burgers meer dan 11.000 meldingen. Die meldingen en afspraken gaan meestal over een van de ruim 500 producten en diensten die de Stad aanbiedt. “Dat verloopt meestal vlot, maar toch zijn er soms reacties van bewoners, onder andere over de Mobiliteitswinkel. Als we zelf vaststellen dat een procedure ingewikkeld is, ondernemen we al zelf actie om die te vereenvoudigen. Een burger bekijkt dit echter soms nog met een andere bril. Geen probleem, ze kunnen ons dit melden”, aldus burgemeester Dirk De fauw. “Ongeacht hun probleem, moeten Bruggelingen op ons kunnen vertrouwen voor duidelijke informatie en een vlotte begeleiding naar de juiste oplossing.”

Voor deze campagne werkt de Stad samen met cartoonist Bart Vantieghem, onder meer gekend van de satirische Dictator Dirk-reeks. (CGRA)