Stad Brugge koopt Sint-Godelievekerk aan en wil het gebouw een nieuwe bestemming geven

Als onderdeel van de hervormingsplannen voor de Emmaüsparochie werd de Godelievekerk in de Sint-Michielslaan in Sint-Michiels te koop gezet. Stad Brugge kwam tot een overeenkomst om de kerk aan te kopen voor 240.000 euro. “De kerk is zeer gunstig gelegen, wat verschillende bestemmingen voor de buurt en omliggende scholen mogelijk maakt”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem. Het aankoopdossier wordt eind april ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Door hervormingsplannen voor de Emmaüsparochie besliste de kerkfabriek Sint-Godelieve en Karel de Goede om de vieringen in de Godelievekerk in de Sint-Michielslaan stop te zetten, alsook de kerk te ontwijden en verkopen.

“Met de Stad hadden wij interesse in dit gebouw. We konden tot een overeenkomst komen met de kerkfabriek om de voormalige kerk en het kerkportaal aan te kopen voor 240.000 euro,” legt schepen Mercedes Van Volcem uit. De kerk heeft een oppervlakte van 963 m², het kerkportaal is 25 m² groot.

De kerk, gebouwd in 1965, heeft een hedendaagse kerkstructuur met een vooruitspringend voor- en zijportaal en is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Verschillende bestemmingen

“Deze aankoop zal een meerwaarde betekenen voor de hele buurt. Tijdens de eerste editie van Buurt aan de Beurt in 2019 bleek al dat heel wat buurtbewoners en ook de twee omliggende scholen hier vragende partij voor waren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Zowel qua ligging als qua ruimte heeft dit gebouw heel wat potentieel. De polyvalente zaal zal onder meer kunnen gebruikt worden door de twee scholen (Stedelijke basisschool De Geluksvogel en Sint-Lodewijkscollege afdeling Spoorwegstraat) en door het verenigingsleven van Sint-Michiels, onder andere het nabijgelegen jeugdhuis Thope.”

“Langs de Sint-Michielslaan neemt de kerk een prominente plaats in. Ze is zeer gunstig gelegen. We onderzoeken nu verder welke bestemmingen mogelijk zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn,” besluit schepen Mercedes Van Volcem.