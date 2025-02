Stad Brugge keurt omgevingsvergunning goed voor renovatie schutterstoren en cafetaria in Koude Keuken

Stad Brugge verleende een omgevingsvergunning voor de renovatie van de schutterstoren en de cafetaria in sportcomplex Koude Keuken. De werkzaamheden gaan in juni van start.

De cafetaria wordt volledig vernieuwd en de bekleding van de schutterstoren wordt vervangen door metalen cassettes met isolatie. “Bij de vernieuwing van de cafetaria zorgen we voor meer inkijk in de sportzaal en dus ook meer sportieve beleving bij zowel sporters als publiek”, zegt schepen van Sport Olivier Strubbe. “We maken op die manier van de cafetaria een gezellige ontmoetingsruimte voor iedereen en creëren zo een aangename plek voor de buurt om te vertoeven, net als het geval is voor de Xaverianen in Sint-Michiels of Daverlo in Assebroek.”