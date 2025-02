Stad Brugge investeert in snelle zand- en zoutzakvulmachine

Stad Brugge investeerde in de aanschaf van een nieuwe zand- en zoutzakvulmachine, die tot 3.000 zakken per uur kan vullen.

“Daardoor kunnen we flexibel en doeltreffend reageren”, zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon. “Bijvoorbeeld in 1993, tijdens zware overstromingen, werden zandzakken ingezet om kritieke punten zoals de Coupure en de omgeving van het Minnewater te beschermen. Om voorbereid te zijn op gelijkaardige situaties is de nieuwe machine een weloverwogen keuze.”

De machine kan ook zakken met zout vullen. “Dit is belangrijk aangezien strooizout op moeilijk bereikbare plaatsen voor strooiwagens, zoals bushaltes en voetpaden, manueel moet worden aangebracht”, geeft schepen Demon nog mee. (CGRA)