Stad Brugge investeert in nieuwe machine om grotere graffiti sneller te verwijderen

Stad Brugge investeerde een 22.000 euro in de aanschaf van een nieuwe machine om grotere graffiti-oppervlaktes sneller te verwijderen. Met deze machine moeten ook minder chemische producten gebruikt worden en kan men moeilijk bereikbare locaties aanpakken.

“Het aantal graffitimeldingen is de laatste drie jaar verdubbeld van zo’n 500 naar 1.075 in 2023”, weet schepen van Openbaar Domein Franky Demon. “Graffiti worden onder meer aangetroffen op bruggen, schuilhuisjes, skateparken en elektriciteitscabines. Deze meldingen komen zowel van burgers als van gemeenschapswachten. We zorgen ervoor dat alle meldingen binnen tien dagen worden behandeld door de dienst, behalve als we de eigenaar van privéterreinen moeilijk kunnen bereiken.” (CGRA)