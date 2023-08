Stad Brugge hijst Mayors for Peace-vlag

Aan de ingang van het stadhuis van Brugge is vrijdagnamiddag de vlag Mayors for Peace gehesen in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Minou Esquenet en Piet De Baere en Co English van het Brugs Vredesplatform.

Met het hijsen van de Mayors for Peace-vlag herdenken in België alleen al een honderdtal steden en gemeenten elk jaar hoe de Amerikaanse luchtmacht op 6 en 9 augustus 1945 met een atoombom de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk maakten.

Stad Brugge is al sinds 2008 lid van Mayors for Peace, een internationaal netwerk van burgemeesters dat ijvert voor de verbanning van alle nucleaire wapens. Het netwerk telt 8.134 leden in 166 landen, in België zijn 395 steden en gemeenten lid van het netwerk. (CGRA)