Stad Brugge herdenkt atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki en hijst Mayors for Peace-vlag

Vrijdagnamiddag werd aan de inkom van het Brugs stadhuis de vlag Mayors for Peace gehesen in het bijzijn van schepen Mathijs Goderis. Stad Brugge is sinds 2008 lid van Mayors for Peace, een internationaal netwerk van burgemeesters dat ijvert voor de verbanning van alle nucleaire wapens. De burgemeester van Hiroshima is voorzitter van dit netwerk.

Het netwerk telt 8.134 leden in 166 landen. In België zijn 395 steden en gemeenten lid van het netwerk. De stad Ieper functioneert op vraag van de burgemeester van Hiroshima als regioverantwoordelijke voor België.

Vanuit deze functie neemt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe het initiatief om alle leden van het netwerk op te roepen om deel te nemen aan een gezamenlijk initiatief dat zichtbaarheid geeft aan het netwerk en dit naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de atoomaanvallen op de steden Hiroshima en Nagasaki.

Relevanter dan ooit

Op 6 en 9 augustus 1945 werden Hiroshima en Nagasaki door de Amerikaanse luchtmacht met een atoombom bestookt. De twee bommen (Little boy, Hiroshima en Fat Man, Nagasaki) maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers.

Een honderdtal Belgische steden en gemeenten herdenken dit moment jaarlijks door de Mayors for Peace-vlag te hijsen van 6 augustus (8.15 uur) tot 9 augustus (11.02 uur), de momenten waarop twee bommen de steden vernielden.

Samen met de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki wil Stad Brugge stilstaan bij wat de beide Japanse steden is overkomen en samen met hen de internationale gemeenschap oproepen om dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening. Vandaag telt de wereld immers nog steeds zo’n 15.000 kernwapens die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die in 1945 zijn ingezet.

“Het gaat hier om een klein, maar wel belangrijk initiatief, en in deze tijden relevanter dan ooit. We mogen vrede nooit als iets vanzelfsprekend ervaren”, aldus schepen Goderis. (CGRA)