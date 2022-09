Stad Brugge en omliggende gemeenten verdelen voedseloverschotten via De Voedselploeg

Brugge en negen omliggende gemeenten slaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk voedseloverschotten in te zamelen en te verdelen onder organisaties die zich inzetten voor kansarmen. Ruddersstove maaltijdzorg staat in voor de praktische organisatie van wat voortaan ‘De Voedselploeg’ heet.

Stad Brugge was al eerder actief in het vermijden van voedselverspilling en vooral ook in het aanbieden van nog kwalitatieve voedseloverschotten aan organisaties die ze verdelen onder mensen met een beperkt inkomen. Zo werd Brugge eind 2018 partner in het Europese project ‘FLAVOUR’, wat staat voor Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Recourses. Dit partnerschap resulteerde lokaal in een geïntegreerde samenwerking tussen Stad Brugge, de aan het OCMW verbonden grootkeuken Ruddersstove en inloophuis ‘t Sas die samen een distributieplatform vormden dat voedseloverschotten van vooral supermarkten inzamelt.

De Europese subsidies voor dit project lopen eind september echter af, maar de Vlaamse regering vult de leemte en zal drie jaar lang financiële steun bieden.

Vanaf zaterdag 1 oktober breidt de werking van dit voedseldistributieplatform onder impuls van sociaal tewerkstellingsproject Windkracht 10 en dus met steun van de Vlaamse regering fors uit. Gemeenten Torhout, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Damme, Zuienkerke, Blankenberge en Knokke-Heist zetten dan samen met Brugge de schouders onder ‘De Voedselploeg’, een langdurige samenwerking om de voedselophaling, de verdeling en het logistieke verhaal met de voedselbank in Kuurne en de FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) in de regio verder te consolideren. Ruddersstove neemt de concrete werking en de coördinatie van het distributieplatform voor haar rekening.

Twee sociale voordelen

De regionale samenwerking betekent zo een ‘ontzorging’ voor de deelnemende steden en gemeenten. De logistieke werking van de voedseldistributie vindt nu nog voornamelijk plaats in ‘t Sas en verhuist naar Ruddersstove, in Sint-Pieters bij Brugge, eens de uitbreiding van het magazijn daar afgewerkt is. “Het project biedt twee sociale voordelen. Enerzijds is het voedsel een financiële besparing voor mensen met een beperkt inkomen op hun uitgaven. Zo werd in 2021 maar liefst 96 ton aan voedseloverschotten opgehaald. Anderzijds biedt het distributieplatform tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit).

“Daarnaast resulteert het project in een daling van de CO2-uitstoot. Zo wordt CO2-winst gerealiseerd door voedseloverschotten te gebruiken in plaats van ze weg te gooien. We spaarden in 2021 maar liefst 307,2 ton CO2 uit. We gebruiken voor het transport een elektrische bakfiets en wordt er ook een elektrische bestelwagen aangekocht”, vult schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V) nog aan.