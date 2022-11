Stad Brugge en lokale handelaars organiseren pronostiek rond WK voetbal

De stad Brugge en een dertigtal lokale handelaars proberen de beleving rond het WK voetbal, die nu nog eerder beperkt is, aan te zwengelen met een platform om te pronostikeren. “In iedere deelnemende zaak zijn mooie prijzen te winnen”, zegt schepen voor Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Erg veel enthousiasme is er nog niet rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, maar daar probeert de stad Brugge, samen met 33 handelaars, iets aan te doen. Samen met het gespecialiseerde West-Vlaamse bedrijf Tifogame boksten ze een pronostiekplatform in elkaar. Tifogame bouwde het platform in de stijl en op maat van de stad Brugge en doet dat overigens ook voor andere steden en gemeenten.

“Iedereen die lokaal shopt of consumeert, kan gratis deelnemen aan de competities en leuke prijzen winnen”, zegt schepen Pablo Annys (Vooruit). “Aangezien de voetbalgekte ook in Brugge zal toeslaan, willen we dus van de gelegenheid gebruik maken om sfeer, verbondenheid en gezonde competitie te creëren over de hele stad en in de deelnemende zaken.”

Stad Brugge betaalt het gebruik van het online platform en alle Brugse handelaars, zowel winkels als horeca, kregen de kans om zich in te schrijven. De deelnemende zaken kregen pronostiekkaartjes voor hun klanten en een affiche. Ze stellen zelf een prijzenpot samen. De klant met de meest correcte pronostiek, wint.

Wie wil meedoen, gaat langs bij een van de deelnemende handelaars – zoals Charlie Rockets waar de actie werd voorgesteld – scant de QR-code op het kaartje en vult de persoonlijke code in om aan de slag te kunnen.