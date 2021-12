Stad Brugge bespaart (laattijdig?) 900.000 euro per jaar via wijziging verzekeringen

Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving. Volgens oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) had die wijziging al veel langer moeten doorgevoerd worden. Hij heeft het over schuldig verzuim.

Over de hele legislatuur zal die aanbesteding een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Dat kondigt financiënchepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) aan.

Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) wijst erop dat hij al vijf jaar in de gemeenteraad pleit om de verzekeringsportefeuille van de groep Brugge door te lichten. “Sedert juli 2017 kunnen verzekeringscontracten pas afgesloten worden na het voeren van een overheidsopdrachtenprocedure. Dat was in Brugge niet het geval, dus in se onwettelijk. Deze heuse besparing verheugt ons, maar verrast ons niet. Feit is wel dat we de voorbije jaren miljoenen euro’s teveel betaald hebben.”

“Het is onbegrijpelijk dat het vorige bestuur en in het bijzonder de vorige schepen van financiën daar nooit werk van maakten. Dit is een vorm van schuldig verzuim. Pikant detail : de vorige schepen van financiën bekleedde vroeger een (betaald) mandaat in het raadgevend comité van de verzekeringsmaatschappij die 90 procent van de Brugse verzekeringsportefeuille beheerde. Nu vervult de burgemeester dit mandaat.”