Stad Brugge bedankt zijn vrijwilligers

Stad Brugge bedankte vandaag, op de Internationale Dag van de Vrijwilliger, symbolisch enkele vrijwilligers in WZC De Vliedberg. Tegelijk werd ook de nieuwe ‘Doe Goed Pas’ voorgesteld. Deze kortingspas is er voor alle vrijwilligers, en dat zijn er heel wat, want 18% van de Bruggelingen doet aan vrijwilligerswerk. De ‘Doe Goed Pas’ is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale, waar vrijwilligersorganisaties terechtkunnen met vragen over vrijwilligerswerk.

“In 2022 deelden we 11.000 Doe Goed Passen uit, dit jaar streven we ernaar dit aantal te overtreffen. Organisaties kunnen hun Doe Goed Passen nu al reserveren, en begin januari zullen we ze verspreiden”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis. (CGRA)