Stad blijft inzetten op de bestrijding van ratten

Stad Oudenburg blikt op vlak van rattenbestrijding tevreden terug op 2024. Ook in de toekomst blijft het actief inzetten op rattenbestrijding.

“Een belangrijk onderdeel van ons rattenbestrijdingsplan is het beheersen en bestrijden van de populatie van de bruine rat”, zegt schepen van Milieu Randy Van Oyen (Voor Oudenburg). Dat zit als volgt. Oudenburg behoort tot twee afstroomgebieden: enerzijds het bekken van de Brugse Polder en anderzijds het IJzerbekken.

“In 2024 werden 159 ratten gevangen in het bekken van de Brugse Polders en 152 in het IJzerbekken, wat een totaal van 311 gevangen ratten aan de waterlopen oplevert. Ter vergelijking: in 2023 vingen we 144 ratten in de Brugse Polders en 124 in het IJzerbekken, wat neerkomt op een totaal van 268 ratten. Dit succes betekent echter geen rattenplaag, maar net een effectieve controle van de populatie. We hebben onze vallen namelijk sneller verplaatst en zo extra dieren weten te vangen.”

Minder overlast

In 2023 hadden ze in Oudenburg 103 interventies bij particulieren, terwijl dit aantal in 2024 is gedaald naar 57. “Deze bijna-halvering toont aan dat we erin slagen de ratten effectiever bij de bron te bestrijden, waardoor er minder interventies bij onze burgers thuis nodig zijn. Dit zorgt voor minder overlast voor onze inwoners.”

Het stadsbestuur blijft inzetten op preventie en bestrijding (via een combinatie van of vergif of klassieke klapval) “om de rattenpopulatie beheersbaar te houden en de leefkwaliteit in Oudenburg te garanderen”, luidt het.

Vorig jaar werd in Oudenburg geen enkele muskusrat aangetroffen in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit echter familie van de woelmuizen en kreeg het dier vroeger ook de naam waterkonijn. Bij één particulier werd een marter verwijderd. (TVA)