Stad Blankenberge en Eerstelijnszone Oostkust rollen voor herfstprik covid-19 nieuw vaccinatiecentrum uit op campus AZ Zeno

Op 12 september start een nieuwe nationale vaccinatiecampagne om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Blankenbergenaars en Zuienkerkenaars die zich willen laten inenten, zullen hiervoor terechtkunnen in een nieuw vaccinatiecentrum op de campus van AZ Zeno in de Dr. Fr. Verhaeghestraat.

“Na twee jaar crisisorganisatie was het tijd voor een oplossing op lange termijn. We wilden de vaccinaties heel graag integreren in het zorgproces en onderbrengen in de reguliere zorg. Geen betere plaats dan het lokale ziekenhuis om dat te doen”, zegt Bieke De Brabander, voorzitter Eerstelijnszorg Oostkust.

“Het nieuwe vaccinatiecentrum is ondergebracht in het voormalig dagziekenhuis van AZ Zeno, dat met zijn campus op ons grondgebied de ideale partner is voor deze nieuwe vaccinatieronde. Wegwijzers zullen bezoekers de weg tonen op de campus”, vult burgemeester Björn Prasse (Open VLD) aan.

De cultuurzalen van het casinogebouw doen dus niet langer dienst als vaccinatiecentrum. “Op die manier kunnen onze stedelijke medewerkers zich ook weer op hun eigenlijke taken concentreren. Wel blijven we een beroep doen op vrijwilligers voor het callcenter, hun rol als steward of onthaalmedewerker. Daarnaast blijven we oog hebben voor onze minder mobiele inwoners: 65+’ers die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister kunnen een Taxivoucher 65+ aanvragen. Daarmee kunnen ze gratis heen en terug gebracht worden naar en van het vaccinatiecentrum”, aldus burgemeester Prasse. De uitnodigingen voor de herfstprik gaan binnenkort de deur uit.

Het nieuwe vaccinatiecentrum is vanaf 31 augustus te bereiken via het nummer 050 63 66 36 (WK)