Stabiliteitsproblemen leggen werken in Noordzeeaquarium stil, restaurant nog niet voor meteen: “Borden, bestek, tassen… alles staat klaar”

Normaal had het café-restaurant, die na de verbouwingen zou verschijnen in het oude Noordzeeaquarium, al lang open moeten zijn. Alleen liggen de werken al van juli 2024 stil. Volgens een studie zouden de werken een invloed kunnen hebben op de stabiliteit van het gebouw.

Jarenlang – sinds 2019 – stond het gebouw op de Visserskaai te verkrotten. Het vorige stadsbestuur kwam twee jaar geleden met een oplossing op de proppen toen het een concessie aanbood voor het gebouw. De voorwaarde? De concessiehouder moest het gebouw ombouwen tot een horecazaak. Filip Jans kreeg uiteindelijk de concessie in handen en was van plan om de garnaal een centrale rol te geven in de nieuwe horecazaak die hij voor ogen had. Alleen had de man zijn restaurant in april 2024, die hij De Garnaalmijn wil noemen, al willen openen.

Stabiliteit

De werken liepen echter vertraging op en nu liggen de werken opnieuw stil. De reden? Het gebouw zou door de werken problemen kunnen hebben met de stabiliteit. “Het is ook voor ons een raadsel, maar er is een onderzoek geweest en die wijst uit dat er aanwijzingen zijn dat de stabiliteit niet goed is”, vertelt Filip Jans. “De steigers zouden te lijden hebben gehad onder de corrosie en daarom kan de stabiliteit voor de komende vijftien jaar niet gegarandeerd worden.”

Stad in gebreke gesteld

Jans hoopt nu op een snelle oplossing. ”De concessie begint eigenlijk pas te lopen vanaf de opening, maar er was die verplichte openingsdatum van 1 januari 2025”, duit Jans. “Die datum zijn we echter al voorbij. Daarom hebben we de stad – we konden niet anders – in gebreke gesteld. Voorlopig hebben we nog geen werkbaar voorstel ontvangen. Alles staat klaar: de borden, bestek, de tassen… Er zijn samenwerkingen opgezet met leveranciers die wij moeten nakomen. Het mag allemaal niet te lang meer duren.”

Begrip, maar…

De grond waar het Noordzeeaquarium op gebouwd werd, is eigendom van het Vlaams Gewest, het gebouw is eigendom van de stad. Zij zijn het die de concessie uitschreven. “Er zijn verschillende interpretaties rond het onderzoek”, zegt schepen van Concessies Charlotte Verkeyn (N-VA). “We hebben er alle begrip voor dat de uitbater niet tevreden is. Ook wij willen zo snel mogelijk een oplossing. Maar we hebben wel duidelijk in de concessie omschreven dat de concessionaris zich moet schikken naar de voorwaarden van het Vlaams gewest. Maar we bekijken hoe we hiermee verder moeten.”