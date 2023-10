Staakkapel Klijtstraat in eer hersteld

De nieuwe staakkapel op de hoek van de Klijtstraat en de Olekenbosstraat werd officieel ingezegend door pastoor Stefaan Casteleyn.

“Op deze plaats staat al sinds mensenheugenis een staakkapel”, weet schepen Louis Vanderbeken (CD&V). Een historische kaart van 1747 is daarvan het bewijs. De kapel werd vermoedelijk geplaatst als christelijk antwoord op een speciale plaats hier wat verderop gelegen. Daar bevond zich immers het galgenveld van Vichte. De veroordeelde misdadigers werden er enkele dagen tentoongesteld op het open veld als afschrikwekkend effect. Iedereen kon het goed zien want er passeerde daar heel wat volk …”

Grensaanduiding

“Het kruisje toonde ook aan dat er hier een grens lag. Eerst was het de grensaanduiding tussen Vichte en Deerlijk en later evolueerde het naar de grensaanduiding tussen Vichte, de Belgiek en Sint-Lodewijk.”

“De staakkapel stond er zeker al meer dan 250 jaar … tot 19 februari vorig jaar. De storm Eunice passeerde toen door onze contreien en zorgde voor een onherstelbare beschadiging. De staakkapel werd opgehaald en nadien bewaard in het archief van de heemkundige kring Dorp en Toren.”

Nieuw exemplaar

“Met de gemeente Deerlijk en de heemkring hebben we de koppen bij elkaar gestoken en beslist dat de staakkapel er weer moest komen. Het paste ook perfect in de aanpak van onze werkgroep veldkapellen waarmee we de ambitie hebben om elk jaar een veldkapel te renoveren of te vernieuwen. Het VTI van Waregem en leraar Koen Dendoncker uit Deerlijk werden bereid gevonden om een nieuw exemplaar te vervaardigen op basis van het oude model. Alles is nieuw. Enkel het kruisbeeld werd gerecupereerd. Iedereen is alvast heel lovend over het bereikte resultaat. Een woord van dank aan de heemkring en ook aan schilder Lieven Callens die het geheel van een passend laagje verf voorzag.” (DRD)