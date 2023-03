‘Sta op tegen racisme’ maakt statement voor meer verdraagzaamheid

Met de zesde editie van ‘Sta op tegen racisme’ wou het Ieperse stadsbestuur zondagnamiddag samen met het Platform 21/3, het Vredescollectief Ieper en het Käthe Kollwitz Collectief een statement maken voor meer verdraagzaamheid.

Het eerste uur van het evenement zakten er al een 60-tal sympathisanten en organisatoren af naar het evenementenplein aan Cultuurcentrum Het Perron. Tot 16.30 uur kon iedereen er terecht voor getuigenissen uit Oekraïne, Afghanistan en Somalië. Deze werden afgewisseld met poëzie gebracht door Dirk Clement en Rianne Malfait, alsook muziek, waaronder rap van Mahmoet uit Palestina. Katelijne Vanbeselaere praatte alles gemoedelijk aan elkaar, zoals we dat van haar gewoon waren op Radio 2 West-Vlaanderen. Schepen Despeghel en schepen Bolle (Vooruit) waren allebei present namens het stadsbestuur. “Met dit evenement willen we racisme eens vanuit een positieve invalshoek benaderen door mooie verhalen te brengen van mensen die hier een nieuw leven zijn kunnen beginnen. De eerste twee edities waren nationale manifestaties in Brussel en toen kwam corona gevolgd door internetacties die minder goed aansloegen. Daarom besloot men over te gaan tot lokale initiatieven zoals deze. Dit is nu de tweede editie in deze formule”, vertelt Despeghel.

Schepen Bolle was tevreden dat de coalitie van middenveldorganisaties en activisten de vinger aan de pols houdt, want racisme en discriminatie verdeelt volgens hem onze samenleving in A- en B-burgers. Toch kwam hij met een positieve boodschap in zijn welkomstwoordje. “Onze stad werd in 2021 en 2022 door Booking.com uitgeroepen tot ‘meest gastvrije stad van België’ en daar mogen we trots op zijn. Onze gasten in deze zijn toeristen en bezoekers van allerlei slag en diverse pluimage, van net over de grens, maar evengoed van aan de andere kant van de wereld. Van allerlei gezindten en velerlei kleuren. De stad kijkt met een open en solidaire blik naar de wereld en zal nooit tolereren dat racisme en discriminatie vaste voet aan de grond krijgen, maar helaas is dit dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen”, klonk het.

“Vorig jaar nog werd Ieper onaangenaam en brutaal geconfronteerd met Frontnacht, die op een stiekeme manier een platform probeerde te geven aan festivalbands die grossierden in neonazistische, fascistische en racistische teksten. Het was hartverwarmend vast te stellen hoe verscheidene lokale organisaties en burgers zich in no time in een antifascistisch Vredescollectief verenigden. Deze wake-upcall hield het bestuur bij de les en inderdaad: het had iets sneller gemogen, maar ambtelijke molens draaien traag en een juridische misslag kan grote gevolgen hebben. Laat ons waakzaam blijven en samenwerken voor een betere, tolerantere wereld!”