Sprookjesachtig kerstlicht schept sfeer en gezelligheid: “Er zijn dit jaar ook enkele nieuwe blikvangers te zien”

Wie als kerstliefhebber de kerstkriebels al voelt opborrelen, komt vanaf dit weekend zeker aan zijn trekken in Koekelare en zijn deelgemeenten.

Schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter (Vooruit) heeft in de gemeentelijke geldbeugel getast en nieuwe kerstversiering laten aanrukken met als blikvangers een verlichte kerstslee aan de bibliotheek en een viertal rendieren aan de rotonde. Sfeer, gezelligheid en kerstbeleving troef dus in het dorp van de bietenmannen- en vrouwen.

Sint-Niklaas is nog maar net terug vertrokken naar Spanje of de Kerstman en de kerstversiering wordt in tal van dorpen en huisgezinnen al bovengehaald, wat met het eindejaar en de talrijke kerstmarkten en eindejaaracties in zicht, de komende weken zorgt voor heel veel sfeer, beleving en gezelligheid.

Betoverend mooi

Nog drie weken en het is weer Kerstmis. En ondanks de energiecrisis baden veel gemeenten in het licht, wat een betoverend mooi beeld brandt op het netvlies van kinderen en volwassenen, want kerstmis is toch de mooiste tijd van het jaar.

“Gezelligheid, sfeer en beleving, daar komt het op aan”

“Wij beschikken over tal van kerstversiering in eigendom, die opgehangen wordt aan de OV-palen en dit zowel in Koekelare, De Mokker, Bovekerke als Zande. Maar daar komt in 2023 een einde aan en gaan we overal kerstballen en andere kerstversiering aanbrengen op de grond”, steekt schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter (Vooruit) van wal. “We hebben ook een nieuw huurcontract afgesloten voor de periode 2022-2026, dus voor vier kerst-Nieuwjaarsperioden. Een investering van 20.000 euro per jaar.”

Sfeermakers

Dat Koekelare en zijn deelgemeenten betoverend mooi zullen zijn met de kerst- en eindejaarsdagen, daar moet niet aan getwijfeld worden. “Gezelligheid, sfeer en beleving, daar komt het op aan”, klinkt het bij schepen Ampoorter. “Vandaar dat we naast het gemeentehuis, waarvan de voorgevel net als de vorige jaren baadt in neerdwarrelende kerststerren, ook gezorgd hebben voor enkele nieuwe blikvangers.”

“Zo staat er aan de bibliotheek een verlichte kerstslee, waar de kinderen kunnen inzitten, staat er een reuzekerstbol op het kiosk op het Concertplein, en zijn ook Huis Proot, De Balluchon en de bomen op de parking in de onmiddellijke omgeving, de markt en de omliggende straten, door hun wondermooie verlichting, echte blikvangers en sfeermakers”, besluit schepen Dirk Ampoorter, die langs deze weg iedereen nog prettige eindejaarsfeesten wenst.

(Eric Vanhooren)