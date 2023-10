Spritualiteit en lichaamswerk op Bloom Fair in Roeselare

Het nastreven van een mindful leven is zonder meer een uitdaging. Dat beseffen ze bij Bloom maar al te goed. Daarom zet Bloom zich sinds jaar en dag in om spiritualiteit en moderne vormen van lichaamswerk voor iedereen toegankelijk te maken. Bloom doet dat niet enkel aan de hand van het gelijknamige open-minded magazine, maar ook met workshops en lezingen, de website www.bloom.be en de Spirituele Bloom Fairs.

“Het domein van bewustzijnsverruiming evolueert snel in een wereld waar verwarring troef is. De tijd waarin kwakzalvers de spirituele wereld overheersten behoort gelukkig tot het verleden”, vertelt organisator Eva Vanooteghem. “Op de Spirituele Bloom Fairs is er enkel plaats voor experts met echte kennis van zaken die met eerlijkheid en nauwkeurigheid de bezoekers benaderen.”

Ook wie niet thuis is in het paranormale kan op deze Spirituele Fairs een boeiende dag beleven. Want Bloom trekt alle registers open en biedt een ruime waaier aan kennisdomeinen aan. Zo bieden de Fairs naast astrologie, kaartleggen en handlezen aandacht aan moderne vormen van lichaamswerk waaronder intuïtief schilderen, ademwerk, yoga, meditatie en zelfcoaching. Daarnaast kun je lezingen en workshops volgen die doorheen de dag gratis worden aangeboden. Geen enkel onderwerp blijft onbesproken. “Op 29 oktober zijn we te vinden in het Fabriekspand in Roeselare. Er zullen dit keer twee zones zijn voor lezingen, workshops en demonstraties: de Holistic Zone en de Jupiter Zone.”

Spirituele Bloom Fair vindt plaats op 29 oktober van 10 tot 17.30 uur in het Fabriekspand in Roeselare. Ticket volwassenen: 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de ingang. Ticket jongeren (13-18 jaar): 8 euro. Kinderen tot en met 12 jaar: gratis. (RV)