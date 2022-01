Sprint tussen kerst en nieuw brengt Wevelgem naar top van boostercampagne

Met 43,88 procent van de West-Vlamingen heeft nu ruim de helft van de gevaccineerden in onze provincie ook al een derde prik van een coronavaccin gekregen. De gemeente Wevelgem is ondanks de vrij jonge bevolking de meest geboosterde van West-Vlaanderen. Met dank aan een stevige tussenspurt in het vaccinatiecentrum.

Met net geen 528.000 toegediende derde prikken loopt de boostercampagne in West-Vlaanderen vlot. Bijna 44 procent van de West-Vlamingen kreeg intussen een derde dosis van het coronavaccin, goed voor ruim de helft van alle gevaccineerde West-Vlamingen. Bij de 65-plussers, waar de boostercampagne al enkele weken achter de rug is, klokt onze provincie af op net geen 90 procent drievoudig gevaccineerden. In de strijd tegen de oprukkende omikronvariant moeten die opnieuw hoge vaccinatiegraad een degelijke bescherming bieden.

Toch zijn er opmerkelijke verschillen tussen verschillende steden en gemeenten binnen West-Vlaanderen. Zo sleurt Wevelgem opvallend genoeg aan de kop, met dank aan het openhouden van het vaccinatiecentrum tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In tegenstelling tot vele andere vaccinatiecentra besliste men in Wevelgem om ook tijdens de eindejaarsperiode volop te blijven prikken. In Wevelgem is 59,33 procent van de inwoners al een derde keer ingeënt.

Nationaal gezien moet Wevelgem enkel twee Antwerpse gemeenten laten voorgaan: Bornem, waar 61,99 procent van de inwoners een booster kreeg, en Puurs-Sint-Amands, de gemeente waar de Pfizer-fabriek haar thuisbasis heeft en waar 59,80 procent van de inwoners een derde prik heeft gekregen. Ook tijdens de eerste twee vaccinatierondes liet Wevelgem zich overigens al positief opmerken: de vaccinatiegraad ligt er op ruim 84 procent, boven het West-Vlaams gemiddelde en een van de hoogste percentages in Zuid-West-Vlaanderen.

Ook in een resem kustgemeenten is meer dan de helft van de inwoners al een derde keer gevaccineerd. Koksijde haalt intussen 59,21 procent, voor Blankenberge (57,59 procent), Knokke-Heist (57,27 procent) en Diksmuide (54 procent). Verder in de top tien: De Haan, Nieuwpoort, Hooglede, Zuienkerke en Lichtervelde. Helemaal achteraan bengelt faciliteitengemeente Spiere-Helkijn, waar op dit moment slechts 29,48 procent van de inwoners een derde prik heeft gekregen.

Kijken we naar de eerstelijnszones, dan springt vooral de positie van de zone Houtland en Polder in het oog. Die eerstelijnszone bedient Torhout, Koekelare, Kortemark, Ichtegem, Oudenburg en Gistel en alle vijf die gemeenten blijven ietwat hangen rond de 30 à 33 procent toegediende boosterprikken. Het gemiddelde voor Houtland en Polder - 33,52 procent inwoners een derde keer gevaccineerd - ligt zelfs ruim tien procentpunt lager dan het West-Vlaams gemiddelde.

Bovenaan het lijstje met eerstelijnszone staan weinig verrassend opnieuw de kustgemeenten, met de zone Oostkust (54,15 procent) en de zone Westkust en Polder (51,39 procent). Ook Midden-West-Vlaanderen, de zone Brugge, WE40 (de regio Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabbeke, red.) doen het goed.