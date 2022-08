‘Sportzomer’ zorgt voor sportieve dag op het strand

Blankenberge was vandaag gaststad voor Sportzomer, een initiatief van Sport Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse sportfederaties om jonge gezinnen te laten proeven van bekende en minder bekende sporten.

Kinderen en jongeren konden op de Zeedijk en het strand bij de Pier kiezen uit een hele waaier sporten: van rugby en aikido tot beachwaterpolo of stokpaardjerijden. Gekwalificeerde lesgevers begeleidden de deelnemers tijdens de initiaties. Sportzomer is de komende twee weken ook nog te vinden in Koksijde (dinsdag 9 augustus), Nieuwpoort (woensdag 10 augustus) en Wenduine (dinsdag 16 augustus). Het volledige programma vind je www.sport.vlaanderen/sportzomer. (WK)