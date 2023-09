Sporty Papa’s steunen Kinderkankerfonds sinds Jules (9) leukemie heeft: “Het was zijn idee om het geld aan die vereniging te geven”

Minivoetbalvereniging Sporty Papa’s Zwevezele organiseert elk jaar een benefietconcert ten voordele van een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar het Kinderkankerfonds omdat Jules (9), zoon van Sporty Papa Tony Dierckens (40) en Inge Versyck (39), bijna twee jaar geleden leukemie kreeg. “We hebben altijd veel gehad aan de organisatie en daarom willen we graag iets terug doen.”

Een tweetal jaar geleden kreeg Jules (9), zoon van Tony Dierckens (40) en Inge Versyck (39), de diagnose van leukemie. “Ik was een tijdlang heel bleek en vermoeid. Na een bloedonderzoek bij de dokter werd ik opgenomen in het UZ Gent”, vertelt hij. “Ik moest erg lang in isolement, waardoor ik niet meer naar school kon en ook niet kon voetballen of zwemmen.” Sindsdien krijgt hij elke maand intraveneuze chemo, elke week moet hij chemopillen slikken en elk dag krijgt hij een dosis thuischemo.

De behandeling van Jules duurt nog tot februari, waarna hij hopelijk chemovrij wordt verklaard. “Het is enorm zwaar geweest”, vertelt mama Inge. “Momenteel voelt hij zich af en toe goed, maar elke maand is hij tot twee weken lang ziek van de chemo. De steun van lotgenoten en de initiatieven van het Kinderkankerfonds hebben ons tot nu toe wel recht gehouden. Daarom willen we graag iets terug doen.”

Benefietconcert

Jules’ papa Tony is lid van de Sporty Papa’s van Zwevezele, een minivoetbalvereniging van vaders en sympathisanten van de voetballers van Zwevezele, die ieder jaar een benefietconcert organiseren ten voordele van een goed doel dat dicht bij hen staat.

“Toen de diagnose bekend was, kregen we de vraag van de Sporty Papa’s of ze de opbrengst van het jaarlijkse benefietconcert aan Jules mochten geven”, vertelt Tony. “In eerste instantie vond ik dat een gekke gedachte om reclame te moeten maken voor mijn eigen zoon. Jules zelf kwam uiteindelijk met het idee om de opbrengst niet aan hem, maar aan het Kinderkankerfonds te schenken. Zo werd die vereniging vorig jaar voor de eerste keer gesteund.”

Twee vingers

Het kinderkankerfonds is overigens niet het enige goede doel dat gesteund wordt met het benefiet. “Om het draagvlak en de opkomst van het evenement dit jaar opnieuw te kunnen overtreffen, wilden we de opbrengst

dit jaar verdelen over meerdere goede doelen”, zegt Tony. “Kenny Priem, de broer van Sporty Papa Jurgen, verloor in 2020 twee vingers bij een ongeval met een zaag. “In mei werd er een crowdfunding opgestart om de hoge prijs van een prothese te kunnen betalen, en met een deel van de opbrengst zullen we ook dat doel steunen.”

Het benefietconcert van Magnetica vindt plaats op zaterdag 30 september vanaf 20.30 uur in CC De Wissel in Zwevezele. Nadien wordt er ook een afterparty georganiseerd. Kaarten kosten 10 euro, en voor wie zelf niet aanwezig kan zijn, is het ook mogelijk om een steunkaart aan te kopen. Tickets zijn beschikbaar via sportypapaszwevezele@outlook.com, via het nummer 0496-05.69.20, via de Facebook-pagina of via de Sporty Papa’s zelf. (Chelsea Smet)