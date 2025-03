Sportvrijwilligers gehuldigd in Zwevegem: “Leveren onmisbare bijdrage”

Tijdens de huldiging van de sportlaureaten was er ook bijzondere aandacht voor mensen die zich verdienstelijk maken, of maakten, bij de sportverenigingen.

Sportschepen Raf Deprez: “Uiteraard schenken we ook aandacht voor de onmisbaar belangrijke bijdrage van vrijwilligers, die vaak achter de schermen een cruciale rol spelen in het succes van lokale sportinitiatieven.”

Zes personen werden in de hulde betrokken. Men begon bij Marcel Coquerelle van ornithologische vereniging Zang en Kleur Zwevegem. Hij denkt aan verjonging en zet na 25 jaar een stap opzij om een jonger lid de functie van ondervoorzitter te laten opnemen.

Wie het heeft over damesvolleybalclub DAVOZ, spreekt in een adem ook de naam van Dirk Vanden Bulcke uit. Als voorzitter van de club is hij na 21 jaar zowat onmisbaar geworden voor DAVOZ.

Als derde persoon werd ereschepen Stefaan Dendoncker in de bloemetjes gezet. Met 85 lentes scheert Stefaan hoge toppen met zijn 50 jaar dienst bij KV Blauwvoet Otegem. Hij was er eerst een verdienstelijk speler, haalde er mooie successen en is nu bestuurslid van de Otegemse voetbalclub.

Bij Atletiek Zuid-West is Johan Vaernewyck zeker geen onbekende. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet bij AZW en tevens ook voor de sportraad, waarvan hij al vele jaren deel uitmaakt.

39 jaar leiderschap

En zonder Germain Lievens, geen wandelclub De Waterhoekstappers. Hij werd eveneens bedankt voor de vele jaren inzet. Hij is ook voorzitter van het provinciaal comité.

Ten slotte werd ook Ludo Libbrecht op het podium geroepen. Ludo was sinds 1986 voorzitter van Turnvereniging Yzervast, maar gaf vorige maand de fakkel door aan zijn zoon, Marijn. Ludo speelde in de 100-jarige geschiedenis van de club een belangrijke rol. De kern van zijn 39 jaar leiderschap was vernieuwen, kansen geven, kansen nemen en stabiliteit.

(Geert Vanhessche)