Sportraad van Oostkamp organiseert fietsactie voor scholen

Op dinsdag 31 mei organiseerde de sportraad van de gemeente Oostkamp een fietsactie voor de scholen. VBS De Vaart, VBS Baliebrugge, VBS De Sprong, VBS De Kiem, Basisschool Facet en de Freinetschool Klimop kwamen met de fietsende leerlingen naar de parking aan de Wara in Waardamme om hieraan deel te nemen.

De fietsactie bestaat onder andere uit een fietstocht naar de Wara. Daar krijgen de leerlingen uitleg over fietsveiligheid. Wielertoeristen club Oostkamp begeleid de kinderen op een mountainbike tocht waar de behendigheid op de fiets centraal staat. Een agent van Het Houtsche brengt het item fietsveiligheid naar voor. “We willen op deze dag heel wat aandacht besteden aan verkeersveiligheid en fietsbehendigheid, maar vooral de kinderen veel fietsplezier bezorgen”, weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen.

Heel de maand juni staat in het teken van bewegen in Oostkamp. Als gezonde gemeente zet Oostkamp in op het sensibiliseren en motiveren van inwoners om meer te bewegen. In samenwerking met Bewegen.net en Oostkampse verenigingen zijn er zeven wandelroutes in Oostkamp uitgestippeld van 1,4 tot 8 kilometer.

Maar er is ook een beweeglus voorgesteld. Dat is een route voor gezinnen met kinderen en voor de sportievelingen die graag wat extra bewegen. Op dit parcours van 5,8 kilometer zijn er zeven plaatsen waar er een leuke opdracht kan uitgevoerd worden en kom je langs vier speelpleinen.

De zeven kleurrijke boekjes met de verschillende wandelroutes en de folder voor de beweeglus zijn gratis te verkrijgen in het onthaal in OostCampus en in het bibliotheek-infopunt. (GST)