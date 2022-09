Sportoase Schiervelde sluit succesvolle zomer af met bijna 20 procent meer bezoekers

Net zoals het kwik, gingen ook de bezoekersaantallen in de zwembaden van Sportoase Schiervelde – Roeselare deze zomer flink de hoogte in. Na twee woelige coronajaren, zien ze bij de grootste sportgroep van het land opnieuw een sterke toename in het aantal bezoekers. “Het vertrouwen van de mensen keert steeds meer en meer terug, net zoals de drang naar meer beleving dichtbij huis”, klinkt het bij Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase.

Was de zomer van 2021 nog vooral de zomer van de veiligheid, dan werd die van 2022 de zomer van de vrijheid. “We zijn blij dat we al onze bezoekers eindelijk weer de vertrouwde beleving konden aanbieden die ze van ons gewend zijn: een veilig en zorgeloos beweegmoment met de nodige dosis fun, gekoppeld aan een bezoekje aan onze horeca achteraf. Ook na de coronajaren merken we dat dit een succesformule blijft voor een leuke, zomerse vakantiedag dichtbij huis.”

De sterk toenemende bezoekerscijfers bewijzen het succes van deze formule. “Op bepaalde momenten wisten we zelfs de cijfers van de drukst bezochte dagen van voor de epidemie te overtreffen. Door de warme temperaturen, gingen mensen op zoek naar verkoeling en dan biedt het zwembad de ideale oplossing. Zo zagen we ons aantal bezoekers in Sportoase Schiervelde stijgen van 37.248 naar 43.952, een stijging van maar liefst 18 procent. Diezelfde tendens zien we ook terug in al onze andere vestigingen. Als groep kunnen we dan ook niet anders dan spreken van een succesvolle zomer.”

Zomer zonder incidenten

Niet alleen de bezoekerscijfers doen Schouwaerts tevreden terugblikken op de zomer, ook het feit dat de sportgroep de zomer is doorgekomen zonder incidenten, stemt de algemeen directeur tevreden. “Een pluim op de hoed daarom voor de inzet van al onze medewerkers, want met de vele dagen van extreme hitte, was het hoofd koel houden zeker geen evidentie. Het onderstreept nogmaals dat al onze inspanningen, met onder meer extra opleidingen voor onze medewerkers bij aanvang van elke vakantieperiode, echt een meerwaarde vormen in de uitbouw van een veilige en vertrouwde werking voor onze klanten .”

De goede bezoekerscijfers doen Sportoase dan ook met vertrouwen uitkijken naar een sportieve nazomer, een periode waarin traditioneel veel mensen hun goede gewoontes terug oppikken en opnieuw starten met bewegen. “In de agenda’s van onze coaches hebben we alvast heel wat plek vrijgehouden om mensen opnieuw te verwelkomen voor een vrijblijvende gezondheidsanalyse, om zo een balans te kunnen opmaken van hun fitheid en conditie na de zomerbreak. Op die manier kunnen we mensen meteen vanaf dag 1 bijstaan en op weg helpen naar een gezondere toekomst met meer energie. September kondigt zich wat dat betreft veelbelovend aan met specifieke promoties in onze fitness die wij, met vrije beschikbaarheid van al onze zwem- en saunafaciliteiten voor onze fitnessleden, als meest complete- én goedkope fitness van het land beschouwen. De specifiek aangeboden voordelen en extra’s zijn gedurende heel september te ontdekken in onze 17 locaties, verspreid over heel België en vormen een uitstekende basis voor de begeleide ondersteuning van ieders gezondheid.”

Klaar voor de toekomst

Op vlak van energie bij hun klanten en medewerkers maken ze zich bij Sportoase dus alvast geen zorgen, maar geldt dat laatste ook voor de stijgende energieprijzen? “We kunnen niet ontkennen dat de stijgende energiefactuur voor onze operationele werking een uitdaging vormt, maar we hebben in het verleden al vaak bewezen dat we elke uitdaging het hoofd kunnen bieden.”