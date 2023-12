Sportkring laat politiekorps al 90 jaar sporten

De Koninklijke Oostendse Politie Sportkring bestaat 90 jaar. De Oostendse politie zet hard in op sporten binnen het korps en betaalt zelfs het inschrijvingsgeld voor de Sportkring, die destijds opgericht werd door voormalig commissaris Maurice Seys, terug.

Maurice Seys nam op zijn zestiende deel aan de Slag bij de IJzer, kreeg uiteindelijk bevordering en werd adjunct-politiecommissaris in Oostende in 1920. In 1935 werd hij commissaris en het was onder zijn impuls dat het politiekorps van toen een moderne modelorganisatie werd. Er kwam een motorbrigade, aangepaste wijkdiensten en dienstkledij voor zowel de zomer als de winter. Maar hij richtte in 1933 ook de Oostendse Politie Sportkring op.

Zwemmen

“Onder impuls van adjunct-commissaris Ernest Feys werd een zwemafdeling opgericht”, duidt korpschef Philip Caestecker. “Het was voor zowel Seys als Feys van belang dat alle agenten in Oostende goede zwemmers zouden worden. Naast het behalen van verschillende titels, redde toenmalig agent Hector Vanhooren een meisje van de verdrinkingsdood in 1936. Daarna kwamen nog andere sporttakken opzetten zoals voetbal.”

De Oostendse agenten speelden zo wedstrijden tegen agenten uit grote steden. Gaandeweg werd het sportaanbod verder uitgebreid met onder andere boksen en schieten. “Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werden bijna wekelijks wedstrijden georganiseerd”, aldus de korpschef. “Vandaag is de Sportkring nog steeds erg actief en telt hij een zestigtal leden. We vinden sport nog steeds erg belangrijk binnen het korps. Zo betalen we het inschrijvingsgeld terug voor de Sportkring.”

WO II

Schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V) benadrukt hoe belangrijk bedrijfssport is. “We ondersteunen met de stad de verschillende sportclubs, maar bedrijfssport is minstens even belangrijk”, zegt de schepen. “Met de sportdienst blijven we daarop inzetten. Deze 90ste verjaardag telt boeiende facetten met een rijke geschiedenis.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Maurice Seys – die in 1938 ook nog de overkoepelende Belgische Politiesportbond had opgericht – lid van het verzet. Hij werd door de Duitse bezetter twee keer opgepakt. In maart 1945 bezweek hij in concentratiekamp Ellerich, nabij Buchenwald. Nog eens negen andere politieagenten, onder wie Ernest Feys, overleefden de oorlog niet. Feys werd gefusilleerd in Oostakker op 16 oktober 1943. Ook Hector Vanhooren stierf in een concentratiekamp in oktober 1945. (JRO)