Sporthal Onze Kinderen in Rumbeke helemaal in het nieuw, met extra kleedruimtes

De grondige renovatie en uitbreiding van de sporthal Onze Kinderen in Rumbeke, die eigendom is van de vzw Onze Kinderen maar de Stad Roeselare voor 27 jaar in erfpacht heeft, is afgewerkt. Met deze totaalrenovatie beoogt de Stad de realisatie van een polyvalente sporthal die geschikt is voor school-, recreatie- en competitiesport.

Site Onze Kinderen in Rumbeke vormt één van de drie polyvalente sportpolen van de Stad, naast site Beveren en site Schiervelde. Al vele jaren is er tussen Onze Kinderen en stad Roeselare een goede samenwerking voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Maar na het intensieve gebruik was de sporthal aan renovatie toe. Met de renovatie beoogde de Stad de realisatie van een polyvalente sporthal die geschikt is voor school-, recreatie- en competitiesport. Daarnaast diende de sporthal aangepast te worden aan de combinatie van indoor en outdoor sporters op de site. Er werd in dit opzicht aandacht besteed aan de uitbreiding van het sanitair en de kleedruimtes, dat afzonderlijk toegankelijk is voor de binnen- en buitensporters.

Investeren in sportinfrastructuur

De Stad investeerde de vorige en deze legislatuur heel wat in sportinfrastructuur, met o.a. het zwembad, verschillende voetbal- en hockeyvelden in kunstgras, de recreatie- en sportsite Oekene, beach terreinen, de uitbouw van sanitaire voorzieningen aan bestaande sportinfrastructuren, enz. De renovatie van sporthal Onze Kinderen kadert binnen het masterplan sportinfrastructuur van de Stad en kan beschouwd worden als een waardevolle investering voor de sporters in Roeselare. Het voorziene budget bedroeg 3,3 miljoen euro. De sporthal werd energiezuiniger gemaakt met o.a. een nieuw dak, LED-verlichting en de toepassing van zuinige warmtetechnieken. Daarnaast werd een nieuwe sportvloer incl. materialen voorzien. Tot slot werd de randaccommodatie uitgebreid en geoptimaliseerd met o.a. extra kleedruimtes en extra bergruimte.

Dat gebeurde in aanwezigheid van heel wat notabelen. © Maxime Petit (foto MPM)

“De combinatie van intensief gebruik en de verouderde accommodatie vereisten een totaalrenovatie van de sporthal met de meest energiezuinige technieken en duurzame materialen, die aangepast is aan de diversiteit van sporters op de site”, aldus schepen José Debels.

Intensief gebruikt

“De Stad heeft de sporthal in erfpacht van vzw Onze Kinderen voor een periode van 27 jaar (sedert 2017). De sporthal kent een bezetting van 7/7. Ze wordt intensief gebruikt voor schoolsport alsook voor recreatieve en competitieve clubsport (o.a. omnisport, minivoetbal, indoor hockey, …). De sporthal vormt bovendien de thuisbasis voor individuele sporters, o.a. badminton en tennis. Daarnaast vinden vakantiekampen, tornooien en bepaalde sportgerelateerde evenementen (bv. Roeselare Loopt) er hun stek.”

In 2017 werd de sportsite al uitgebreid met outdoor sportvelden waar onder meer Hockeyclub Roeselare Rangers en Rugby RSL er hun thuisbasis vinden. Het aantal sporters op de site is dus verveelvuldigd.