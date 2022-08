Sporthal Ieper krijgt gloednieuwe sportvloer

De Ieperse sporthal 2 kreeg een nieuwe bevloering. Binnenkort zullen de zalen van sporthal 2 kunnen gebruikt worden. De kostprijs ligt ver beneden het voorziene budget.

“De bestaande sportvloeren waren al 24 jaar oud. Twintig jaar is het gemiddelde aantal jaar dat dergelijke vloeren meegaan. We zaten er dus ruim over zodat een nieuwe sportvloer zich opdrong”, vertelt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper).

“Die sporthal werd ook gebruikt als ruimte voor de verschillende vaccinaties en dat liet ook zijn sporen na. We hebben dus in een versneld tempo de nieuwe bevloering moeten realiseren om klaar te zijn na het verlof.”

Beneden voorziene budget

“De aanleg van de nieuwe vloer in sporthal 2 was ingeschreven voor deze legislatuur”, vervolgt schepen Benoot. “Er was een budget van 330.000 euro voorzien. We schreven twee firma’s aan en de keuze viel op Oxfloor-Multistep uit Kortrijk. Die firma kon de aanleg realiseren voor 231.000 euro. Met 100.000 euro minder dan budgettair was voorzien, is dit een financiële meevaller. De aanleg van de sportvloeren werd toegestemd in mei en de aanleg gebeurde in juni. Eind juli waren de werken klaar. De oplevering gebeurt later. Binnenkort zijn dus de verschillende sportzalen van sporthal 2 klaar om gebruikt te worden.”

(EG)