Onlangs startte Andy Van Tolhuysen (26) met een kinesitherapiepraktijk in de Watermolenstraat 45.

Andy Van Tolhuysen woont momenteel nog bij zijn ouders in Vilvoorde. Zijn vriendin Emma Bourgeois woont in Dottenijs en Kortrijk. “Zo leerde ik de stad Kortrijk kennen”, vertelt hij. Andy was vroeger een fervente tennisser en voetballer. Toen hij op zijn 16de sportwetenschappen ging volgen, ging hij meer variëren in sporten met zwemmen, gym en balsporten. Later volgden ook fitness en canicross (lopen met een hond, red.). Nu doet hij nog steeds tennis, padel en fitness en is hij zich aan het voorbereiden op een marathon.

Sport staat centraal

Andy overwoog waar hij – en later ook Emma eenmaal ze afgestudeerd is – een praktijk kon opstarten. “We kozen toekomstgericht en dus sprak Kortrijk me meer aan.”

Andy is sportkinesitherapeut, manueel therapeut en runningtherapeut. “Sporters begeleiden is mijn passie”, zegt hij. Het sportgedeelte in zijn praktijk neemt een prominente plaats in. Naast een praktijkruimte en een bikefittingruimte heeft hij ook een fitnessgedeelte over een oppervlakte van ruim dertig vierkante meter. “Ik zet veel in op oefentherapie om recidieven te vermijden”, zegt hij.

In de bikefittingruimte kan je bij Andy terecht voor de juiste fietspositionering om klachten te vermijden. Voor competitierenners is dit prestatiegericht, voor recreatieve fietsers gaat het vooral om de beste houding op de fiets. Andy is ook manueel therapeut voor letsels aan spieren, pezen en gewrichten, kortom het bewegingsstelsel van het lichaam en revalidatie na een operatie. (EDB)

Voorlopig is de praktijk in Kortrijk open op dinsdag, donderdag en zaterdag. Een afspraak maken, kan via 0476 55 89 94.