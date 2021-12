Sportdienst Poperinge zoekt twee nieuwe medewerkers

Meer dan ooit rekenen de vele sportverenigingen in deze coronacrisis op voldoende logistieke, financiële, administratieve en zelfs persoonlijke hulp. Ook de realisatie van het ambitieuze masterplan voor de stedelijke sportzone komt stilaan op kruissnelheid. De sportdienst van Poperinge zoekt dan ook twee nieuwe medewerkers.

Daarenboven wil de stad meer eigen sportaanbod, gekruid met lessenreeksen, kampen en evenementen. En het sport- en recreatiebad De Kouter blijft een superattractie met jaarlijks tienduizenden sport- en recreatieve zwemmers.

“Om onze ambities waar te maken, hebben we een sterk sportteam nodig”, stelt schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V). “Met het nakende pensioen van huidig diensthoofd Dirk Lambrecht is de stad volop bezig aan de uitbouw van een evenwichtige en dynamische sportdienst met straks een aantal nieuwe gezichten. We lanceren daarom twee vacatures.”

Sportpromotor

“Voor de uitbouw en ondersteuning van de eigen stedelijke sportactiviteiten, lessenreeksen en evenementen werven we een sportpromotor aan die zich focust op de echte noden in het sportaanbod en zelf de sportprogramma’s samenstelt. Dat gaat van zwemlessen, bewegingsactiviteiten voor diverse doelgroepen tot initiatieven om een breed publiek ongebonden te laten sporten.”

“De sportpromotor verzorgt ook de communicatie van het aanbod. Van alle diensten is de sportdienst momenteel deze met het minste eigen organisaties, maar hij zorgt wel vooral voor ondersteuning”, zegt beleidscoördinator Vrije Tijd Bart Wemaere.

Sportfunctionaris

“Voor de ondersteuning van onze sportclubs en externe sportorganisatoren lanceren we de vacature van sportfunctionaris. Die persoon wordt, onder meer via de sportraad, het aanspreekpunt voor de vele sportverenigingen en geeft vorm aan het subsidiebeleid. Ook de coördinatie van grotere evenementen voor een breed publiek in samenwerking met een of meerdere verenigingen, het infrastructuurbeleid en de uitrol van diverse sportprojecten komen in handen van de sportfunctionaris.”

“Voor de functies van sportpromotor en sportfunctionaris kan iedereen met een diploma bachelor (in gelijk welke richting, maar met interesse voor sport) kandideren tot 12 januari 2022”, aldus Klaas Verbeke.

Extra zaalwachter

Om de sportverenigingen tijdens weekends in de sportaccommodaties bij te staan, is recent Frederik Vandenbroucke als extra zaalwachter aangeworven. Samen met drie andere collega’s zal hij rechtstreeks aangestuurd worden door de beheerder voor de sportzone.

Naast de personeelsinvulling levert de stad momenteel volop inspanningen voor de automatisering van bijvoorbeeld de toegangscontrole en de programmatie van de belichting, dit alles in functie van een hoger gebruiksgemak. Daartoe wordt een glasvezelkabel naar de kleedkamers getrokken.

“De sportpromotor, sportfunctionaris en sportbeheerder worden gecoacht door een ‘nieuw’ diensthoofd: Andrès Van de Weghe, momenteel onze zwembadcoördinator. Hij wordt vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het managen van de dienstverlening en het financieel beheer van de sportdienst, maar blijft ook rechtstreeks het zwembadteam aansturen en het operationele en financiële beheer en de marketing van het zwembad opvolgen”, zegt de sportschepen.

Zwembad

“Ondanks corona voelen we zeer goede vibes in het zwembad. Alleen de jongste maand was het, door de alsmaar wisselende maatregelen, wat minder”, zegt zwembadcoördinator Andrès Van de Weghe. “Tussen 1 juli en 6 november hadden we 5 procent meer bezoekers dan in dezelfde periode in 2019. In november dit jaar hadden we slechts 61 procent van de bezoekers van 2019, vooral omdat er minder scholen kwamen. Maar we hadden wel een goede herfstvakantie, met 650 bezoekers per dag.”

“In het zwembadwater kan het virus door het chloor niet overleven. Het is er veel veiliger dan bijvoorbeeld in de bioscoop of een theater”, besluit Andrès Van de Weghe.