Sportdienst lanceert campagne ‘Autoloos zwemmen’

WaregemSPORT. wil het aantal bezoekers doen dalen dat met de wagen naar zwembad De Treffer komt. De sportdienst wil een mentaliteitswijziging creëren via de gloednieuwe campagne ‘Autoloos zwemmen’.

Recent werden de resultaten gepubliceerd van een groot publieksonderzoek bij 238 zwembaden in Vlaanderen en Nederland. Daaruit blijkt dat De Treffer sterk scoort op vlak van klantvriendelijkheid en netheid. Ook de cafetaria bewijst opnieuw een grote troef te zijn.

“Op het thema horeca scoren we veertig procent hoger ten opzichte van vergelijkbare zwembaden”, duidt zwembadbeheerder Maxim Himpe. “Maar liefst tachtig procent van de bezoekers koppelt een zwembeurt aan een bezoek aan het sportcafé. We zijn er ons van bewust dat de cafetaria een van onze sterktes is, daarom blijven we er verder op inzetten.”

Werkpunten

Naast sterktes maakte het onderzoek ook enkele werkpunten duidelijk. Zo komt 68 procent van de bezoekers met de wagen naar het zwembad. WaregemSPORT. en het stadsbestuur willen dat percentage fors naar beneden krijgen.

“We proberen een mentaliteitswijziging te creëren bij onze klanten,” vertelt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “Met het nieuwe campagnebeeld willen we mensen aanzetten om niet met de auto naar het zwembad of het sportcentrum te komen. Een vol zwembad zonder parking vol auto’s zal waarschijnlijk een utopie blijven, maar we proberen ons steentje bij te dragen.”

‘Autoloos zwemmen’ vormt de start van een grotere campagne. “Via verschillende acties wil WaregemSport. het komende jaar hard inzetten op autoloos sporten”, besluit sportfunctionaris Simon Depraetere. (LV)