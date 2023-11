Sportdienst Ardooie laat kinderen proeven van schermen

Twee dagen lang konden de kinderen van de lagere scholen op sportkamp in de Ark. Het was een intens sportief gebeuren.

De sportdienst zorgde voor initiaties schermen. “Het was voor de kinderen een leuke verrassing om eens een niet alledaagse sport op het sportmenu te hebben. En voor de sportdienst is het een uitdaging om meer van dat op de sportieve agenda te zetten”, zegt sportfunctionaris Thibault.

Een volgende gelegenheid biedt zich aan. Want tijdens de kerstvakantie is er een nieuw sportkamp. Snel inschrijven via de website van de gemeente is de boodschap want wellicht zijn alle beschikbare plaatsen snel volzet. Ook deze keer zijn het de kinderen van de lagere scholen die zich kunnen inschrijven voor het sportkamp.

(JM/foto JM)