Sportclub Somival ziet hoe chalets aan ijspiste alweer dicht moeten: “Zwaar verlies voor onze vereniging”

Met een glaasje in de hand naar de schaatsers kijken of lokale organisaties steunen door iets te drinken bij een chaletje. Een traditioneel gebeuren in Waregem, maar sinds vorige zondag kan het niet meer. De chalets aan de schaatspiste zijn dicht wegens de nieuwe coronamaatregelen.

Een van de verenigingen die geen chalet kunnen openen, is Somival, een sportclub die sport en ontspanning aanbiedt voor mensen met een handicap. “Het is vrij teleurstellend”, zucht Carlos Van Lauwe van Somival. “Met onze organisatie mochten we op drie januari een chalet uitbaten aan de schaatspiste. We moesten drie datums doorgeven die voor ons geschikt waren. Achteraf is het natuurlijk makkelijk zeggen dat we beter een vroegere datum hadden genomen, maar dat konden we op voorhand uiteraard nog niet weten.”

Hap uit budget

Zoals vele andere organisaties hoopte Somival met het chaletje een financieel duwtje in de rug te krijgen. De vereniging heeft het geld meer nodig dan eender welke organisatie. “Het is een zeer spijtige zaak, daar moeten we niet flauw over doen”, begint Carlos. “Natuurlijk kunnen we ons volledig vinden in de nieuwe maatregelen, maar voor ons komt het komt alweer slecht. Met het wegvallen van de chalet mislopen we een grote bron van inkomsten. Normaal houden we zo’n 1.000 euro over aan die avond. We gebruikten dat geld dan om ons budget aan te dikken. Zaken als glühwein, bier, jenever en versnaperingen zouden worden aangeboden aan passanten. Gelukkig konden we die verschillende bestellingen net op tijd annuleren bij onze leveranciers.”

Dit is een enorme financiële tegenvaller

Special Olympics

Het organiseren van zo’n dag aan de schaatspiste is iets luchtigs voor verschillende organisaties, maar voor de ene zijn de opbrengsten belangrijker dan voor de andere. “Het is een verlies voor onze club”, vertelt Carlos. “Tijdens de vorige jaren stonden de chalets buiten de schaatspiste, maar nu staan ze dicht bij de piste en dat is beter voor voorbijgangers. Natuurlijk wilden we hier dan ook graag van profiteren. We waren van plan om het geld in ons budget voor de Special Olympics te stoppen. Dat is een internationale organisatie die sporttrainingen en -wedstrijden organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Een hoogtepunt voor onze atleten. Op Hemelvaart staat de volgende editie gepland. Hopelijk gaat het door, want het heeft al twee jaar niet kunnen plaatsvinden.”

Compensatie

Carlos hoopt dat de stad een handje toesteekt en beseft dat de organisatie het geld goed kan gebruiken in deze moeilijke tijden. “Het is een zwaar verlies voor onze vereniging. Vorig jaar konden we rekenen op bepaalde steun van de stad. Op dit moment hebben we nog niets gehoord van hen en weten we niet of we nog wat kunnen verwachten ter compensatie van het verlies van de chaletavond. Natuurlijk hebben we nog andere acties gepland, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat dit een financiële tegenvaller is.” Somival kijkt al met een oog naar de toekomst. In juni staat het BK zwemmen op het programma, maar zwemmen zelf doet de organisatie even niet. “Voorlopig hebben we met de begeleiders overeengekomen dat we nu niet meer zullen zwemmen in De Treffer”, vertelt Carlos. “In coronatijden willen de begeleiders het risico niet nemen om te dicht bij mensen met een handicap te komen. We bekijken wanneer dit wel weer kan.” (EC)