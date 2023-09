Sportcentrum De Treffer heeft eindelijk een eigen lift: “Letterlijk en figuurlijk een drempel weggewerkt”

Vrijdagavond hield het stadsbestuur samen met de sportraad en Somival een feestelijke opening van de lift en vernieuwde inkom bij Sportcentrum De Treffer. Na vele jaren wachten is er vanaf heden een lift toegankelijk op drie verschillende niveaus.

Het thema gaat al enkele jaren over de tong. Gemeenteraadslid An Vanheusden (CD&V), die zelf minder mobiel is, ijvert al jaren voor een betere toegankelijkheid van het sportcentrum. Ook oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) haalde het onderwerp meermaals aan. “Het hellend vlak is niet meer van deze tijd. Je moet een bodybuilder zijn om daar alleen met je rolstoel boven te geraken”, liet hij eerder vallen.

In december vorig jaar werd het ontwerp definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Na een zomer hard werken is de lift gebruiksklaar. Vrijdagavond werd hij feestelijk geopend door het schepencollege, de sportraad en de aanwezigen van Somival. “Met deze aangepaste lift werken het stadsbestuur en WaregemSPORT. letterlijk en figuurlijk een drempel naar sport en beweging weg”, vertelt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V).

1.000 kilo

De lift voor personen met een beperking is 1,5 meter op 1,5 meter groot, heeft een capaciteit van 13 personen of 1.000 kilogram en is bereikbaar op drie niveaus: dat van de schoolingang, de parking en de inkom van het zwembad.

“De constructie werd volledig geïntegreerd in de vernieuwde inkom van het zwembad, met onder andere nieuwe schuifdeuren, een nieuwe vloer, trapleuning en meer. De nieuwe overdekte fietsenstalling ernaast biedt onderdak aan 56 fietsen.” Het project bedroeg in totaal 573.000 euro.

G-sport

De verbeterde toegankelijkheid klinkt als muziek in de oren van de Somival-leden en veel andere G-sporters. Zij genoten op zaterdag 23 september van een G-sport Belevingsdag in het Jeugdcentrum, georganiseerd door WaregemSPORT.