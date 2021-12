Sportcafé Ter Beke schenkt opbrengst tombola aan BBC Groep Linden

Kelly De Pape, uitbater van Sportcafé Ter Beke, schonk de opbrengst van een tombola ten voordele van de Oudenburgse basketbalclub aan voorzitter Johan Calmeyn. Dankzij de verkoop van 500 tombolalotjes kon ze een cheque van 1.250 euro overhandigen.

“Het succes is zeker te danken aan het feit dat iedereen die een altijd-prijs-lotje had gekocht, ook nog kans maakte om een waardevolle extra prijs in de wacht te slepen.” “Hiervoor diende de eigenaar het tombolaticketje, voorzien van zijn/haar naam, in een urne te deponeren. We konden niet minder dan 12 waardevolle prijzen – voor een totaal bedrag van meer dan 1.500 euro onder de aanwezigen verloten.”

Mooie prijzen

“Wie geluk had, vertrok naar huis met een bak Trappistenbier, een springkasteel voor een dag, een overnachting in Oudenburg, een houten salontafeltje, een luchtdoop, een geschenkbon voor een kajaktocht, een overnachting op het water, een elektrische step, een televisietoestel of een waardevol schilderij”, aldus Johan Calmeyn.