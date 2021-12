Sportcafé opnieuw slachtoffer van gesloten zwembad Heule: “We werken al anderhalf jaar met verlies”

Naar aanleiding van het verlengd sluiten van het Lago zwembad aan het Lagaeplein in Heule, in het kader van herstellingswerken, zitten Nick Verhaeghe (55) en Sabine Cottereel (53), uitbaters van Sportcafé Heule, in zak en as. Een financiële adempauze hebben ze niet. “Eén tegenslag kan, de tweede is een domper, drie is erover, maar de vierde, die is dodelijk.

Op 18 juni 2020, tien dagen na de eerste lockdown, toen de horeca terug open mocht, werd het Sportcafé naast het zwembad op het Lagaeplein in Heule getroffen door een wolkbreuk. Het dak begaf het. De ravage was enorm. Het café was 15 maanden dicht voor heropbouw.

Ondertussen runden Nick en Sabine tijdens de zomer de cafetaria van het openluchtbad Lago Abdijkaai in Kortrijk. Daar hadden ze ook tegenslag toen op 5 juli 2020 het openluchtbad twee weken sloot doordat de zwemkuip, door een technisch defect, leegliep. De natte zomer dit jaar bezorgde hen ook een kater.

Op tandvlees

Begin september opende het vernieuwde Sportcafé in Heule terug de deuren. Bij de eerste regenbui sijpelde er al water binnen. Eind oktober is het Heuls zwembad terug dicht voor herstellingswerken. De voorziene datum van heropening is verdaagd naar eind april.

“Ik wil niet zagen of klagen maar we zitten op ons tandvlees. Zo kan het niet verder”, zegt uitbater Nick. “In oktober sloot ik een lening af van 27.000 euro om de zaak draaiende te houden. We hebben zwaar geïnvesteerd in de zaak. Onder andere hebben we de toiletten eens opgefrist en plaatsen we een nieuwe keuken. Veertien dagen na het afsluiten van deze lening, vernamen we dat het zwembad sloot tot eind dit jaar. Nu lopen de herstellingswerken al uit tot eind april”, zegt Nick.

Wordt dit doodsteek?

Of het al dan niet voor sportcafé de doodsteek wordt, weten de uitbaters niet. “Zo kan het niet verder. Er moet op korte termijn een oplossing komen. Ons spaarboekje is leeg. Alles zit in de zaak.”

“Schepen van Sport en Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester) belde ons op. De schepen is begaan met ons probleem en gaat met ons rond de tafel zitten. We appreciëren dat enorm. Hopelijk komt daar positief nieuws uit. De stad Kortrijk, eigenaar van het pand, heeft ons in het verleden al geholpen. “Deze mensen zijn achtervolgd door pech. Uiteraard gaan wij ze helpen”, vertelt schepen Allijns. “We laten ze niet aan hun lot over.”

Sommige dagen sluiten we af met een inkomst van 40 euro

En het is niet alleen het zwembad, dat hen kopzorgen bezorgen. “De corona nekt ons ook. De activiteiten in de sporthal zijn gedaald. De trainingen zijn rond 22 uur gedaan. De sporters komen dan nog in het café en blijven tot in de late uren. Nu we om 23 uur moeten sluiten, is dat ook een zuivere verliespost. We houden nu open, bij wijze van spreken, voor drie man en een paardenkop. Sommige dagen sluiten we af met een inkomst van 40 euro. Sabine en ik vragen ons af of het nog de moeite is om open te houden”, vertelt Nick.

Amper activiteiten

“We houden ons hoofd recht”, zegt Sabine. “Ik laat niet van slapen. Iedere avond zeg ik ‘morgen is het een andere dag’. We zien wel. Nick heeft er meer last van, het maakt hem moedeloos.”

“Ik weet dat het niets veranderd maar ik kan het niet van me afzetten. Gelukkig heb ik Sabine en enkel goede, trouwe klanten die mijn moraal opkrikken”, voegt Nick eraan toe.

“Zonder die steun is het moeilijk voor mij. Een mens doet zijn best maar tegenslagen blijven ons achtervolgen. Dit jaar sluiten we van 23 december tot en met 8 januari omdat het zinloos is om open te houden. Er zijn amper activiteiten. Het brengt niets op. Er zal vlug iets moeten veranderen.”