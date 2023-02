Sportabedevaart viert binnenkort 80ste verjaardag in Watou

De sportabedevaart viert dit jaar haar 80ste verjaardag. Sportlui en hun sportmateriaal krijgen op zaterdagmorgen 11 februari de zegen voor een veilig sportseizoen. De sportieve jubileumeditie gaat door in de kerk van Watou.

De Sportabedevaart vindt sinds 1943 plaats. Het was toen dat pater Van Clé de wielrenners samenbracht en sindsdien gebeurt dat elk jaar. Enkel in 2021 kon het niet doorgaan omwille van corona. Ondertussen is priester Ludo Lepee al 16 jaar sportaproost. Sinds 2019 bracht priester Lepee de bedevaart van Roeselare naar Watou.

Sportlui- en materiaal

De bedevaart is verruimd tot groter publiek. Diverse sporten komen er aan bod. Tijdens de eucharistieviering worden niet alleen de sportlui en het sportmateriaal gezegend. Alle West-Vlaamse sportvrouwen en -mannen die in het voorbije jaar gestorven zijn, worden er in herinnering gebracht.

De sportieve hoogdag staat op zaterdag 11 februari in de agenda. Wie wil kan om 10 uur afzakken voor de jubileumeditie in de Sint-Bavokerk van Watou. De viering zal voorgegaan worden door priester Miguel Dehondt, deken van decanaat Poperinge-Ieper. Trees Lavens, van bisdom Brugge, woont deze jubileumeditie ook bij.