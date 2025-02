Sportabedevaart klaar voor 82ste editie: “Dit blijft opener van wielerseizoen”

De Sportabedevaart is aan de 82ste editie toe. Wat begon als een pure fietsenzegening is nu ook een herdenking van overleden sportlui en medewerkers van sportclubs. “Al blijft de fiets belangrijk, we verwelkomen nog graag clubs en toeristen om het wielerseizoen te openen.”

“In het woord Sportabedevaart blijft het woord bedevaart belangrijk”, vertellen de trekkers van het initiatief Rik Terryn en Noël Demeyere. “Het is nog altijd een godsdienstige plechtigheid, maar we verwelkomen iedereen. De bedevaart is ontstaan uit de pure fietsenwijding. Die vond vroeger plaats aan de Sint-Michielskerk, maar net zoals het kerkbezoek liep ook het aantal fietsers dat hun stalen ros aanbood jaar na jaar terug. Een cruciaal kruispunt in de binnenstad daarvoor enkele uren afsluiten kon niet meer. Daarom zijn we sinds enkele jaren verhuisd naar de Godelievekerk”, zegt het duo.

“De fietsenzegening was al die jaren ook traditioneel de opening van het wielerseizoen. Zowel wielertoeristen, amateurs als profs verzamelden aan de kerk. Wielerclubs hielden die dag hun eerste groepstraining en die eindigde dan op de Sportabedevaart.”

Herdenking

“Maar de tijden veranderen. Veel clubs beginnen vroeger aan de training en beroepsrenners vertoeven in deze periode van het jaar al vaak met hun ploeg in het warme zuiden. De Sportabedevaart is in de loop der jaren geëvolueerd naar een herdenking van overleden sportlui en bestuursleden van alle sportverenigingen. We beperken ons dus niet meer tot de wielersport. Dit jaar staan er zeventig namen van sporters die overleden in 2024 op de herdenkingslijst. Het is niet altijd makkelijk om aan de gegevens te komen van de familieleden van die overleden sporters. We missen nog steeds een dertigtal adressen. Bij deze een oproep om met ons contact op te nemen.”

Trofee

“Elk jaar reiken we ook de Trofee van Erkentelijkheid uit voor een sportieveling of een bestuurslid als dank voor zijn of haar inzet. Dit keer is Jules Vandergunst (79) aan de beurt. Deze Roeselarenaar bekleedde heel veel functies in het wielermilieu waarvan de belangrijkste toch wel het voorzitterschap was van de Wielerbond Vlaanderen. Vorig jaar mochten we zo’n tweehonderd bedevaarders verwelkomen. Ik heb goede hoop dat er dat dit jaar meer zijn. Onder andere de Jonge Renners Roeselare tekenen present”, aldus Rik en Noël.

Op zaterdag 15 februari om 10 uur in de Godelievekerk in de Honzebroekstraat is er de 82ste Sportabedevaart. Na de dienst is er de fietszegening en na afloop kan men nagenieten met soep en een broodje. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien. (BCR)

Familieleden van overleden sporters of bestuursleden kunnen contact opnemen via rik.terryn@skynet.be.